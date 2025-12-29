¡Ú¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë 1·î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼´ØÏ¢ºî¤¬ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¤³°¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î1·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±Ñ¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿·ºî¤¬ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢Ë×¸å50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ÆÃ½¸¡¢¡Ø·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡Ù°ìµóÊüÁ÷¤â¡£
12月21日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占
ÆÃ½¸ ±Ñ¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºÇÁ°Àþ
¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´Ø¤ï¤ë2ºîÉÊ¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤âÅþÃå¡£
¡Ø¥Þ¡¼¥í¡¼»¦¿Í¶æ³ÚÉô¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´3ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÇ¯´ÖÆÃ½¸¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¿äÍý¾®Àâ¡×¤ÎÂè12ÃÆ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥½¥í¥°¥Ã¥É¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ø¥Þ¡¼¥í¡¼»¦¿Í¶æ³ÚÉô¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡£¸µ¹Í¸Å³Ø¼Ô¥¸¥å¥Ç¥£¥¹¡¢»Êº×¤ÎºÊ¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¢¸¤¤Î»¶ÊâÂå¹Ô¼Ô¥¹¡¼¥¸¡¼¤Î3¿Í¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥í¡¼»¦¿Í¶æ³ÚÉô¡×¤ò·ëÀ®¡ª¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÄ¼ËÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê3¿ÍÁÈ¤¬¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¿äÍý¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¸¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥í¡¼¥ó¥Á»þ¤Ï¡¢Æ±»þ´ÖÂÓÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ç438¡óÁý¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ16¡Á24ºÐÁØ¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ç274¡óÁý¡¢¤Þ¤¿25¡Á34ºÐÁØ¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¿ô175¡óÁý¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Ë·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿ÍµÊ¡¤Ê¹âÎðÃËÀ¤¬¡¢¼«Âð¤Î½ñºØ¤Ç¸ÍÃª¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê»àË´¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤Ç¤Ï»ö¸Î»à¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¬¡¢°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¥¹¤Ï¼þÅþ¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿»¦¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼¤È¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ô½µ´ÖÁ°¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê°ä¸À¾õ¤Ï¶â¸Ë¤«¤éÊ¶¼º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£º§Ìó¼Ô¡¢Â©»Ò¤ÈÌ¼¡¢¸µºÊ¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤¬Á´°÷¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì©¼¼¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¥¹¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥É¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ÈÖ³°ÊÔ ·ÙÉôÊä¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´6ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ÈÖ³°ÊÔ ·ÙÉôÊä¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î¤Ë±ÑBBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ç¥ô¥©¥ó³¤´ß¤ÇÊë¤é¤¹¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó·ÙÉôÊä¤Èº§Ìó¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥µ¤ÏÎ¤¿Æ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¥·¥Ã¥×¥È¥ó¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È½ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö¸Î»à¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢ÆÇÊªº®Æþ»ö·ï¡¢ÌÂ¿®¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñÂê¤ËÄ©¤à¡£
¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë½£¤È¥Ç¥ô¥©¥ó½£¤Î½£¶¤òÎ®¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡¼Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥¢¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ê¥¤¥¢¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Îø¿Í¥É¥Ê¥é¥ó¤Î¾Ú¸À¤ÈÆÇÊª¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥¢¥ë¤Î°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢»ö¸ÎÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥¢¥ë¤¬¼è¤Ã¤¿Èà¤é¤·¤«¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¥¨¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥Ê¥é¥ó¤ÎÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¡¼¥µ¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Î³«Å¹½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆÍÁ³¤«¤Ä¤Æ¤Îº§Ìó¼Ô¥¢¡¼¥Á¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¤È¥Þ¡¼¥µ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ê¤«¤éÎ¤¿Æ¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡Ä¡£
¿Íµ¤¤Î±Ñ¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó ¡Ä
¡Ø·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´4ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¡ú¥·¡¼¥º¥ó3¡Á4¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡Ä2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§00¤è¤êÊüÁ÷
¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ÀµÅýÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¡£¡Ø¥ô¥§¥é¡Á¿®Ç°¤Î½÷·ÙÉô¡Á¡Ù´°·ë¸å¤Î±ÑITV¤ò»Ù¤¨¤ë´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ø¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÏ¢Â³¾¯½÷»¦¿Í»ö·ï¡Á30Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ø¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¥³¥ê¥ó¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥É¡¦¥Û¥¤¥Ã¥È¥â¥¢¤¬µÓËÜ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¡£
·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Í¿ô¤Î³¤ÉÍ¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë»ö·ï¤òÁêËÀ¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î¿´¤Î¤·¤³¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¥µ¥ó¥Ç¥£¤ÎÆæ¤¬¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥·¡¼¥º¥ó5¡¢¥°¥ì¥¤¥¹¤È¥µ¥ó¥Ç¥£¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥°¥ì¥¤¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹½£¤Î³¤´ß¤Ë¡¢¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬ÉºÃå¤¹¤ë¡£¤½¤Î°äÂÎ¤«¤é¤ÏÉºÇòºÞ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡ÖºÇ½ª¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Þ¤Ç¤Ë200Ëü¥Ý¥ó¥É¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÇúÈ¯Êª¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëÃæ¡¢¥°¥ì¥¤¥¹·Ù»ë¤ÏÈóÈÖ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ØµÞ¹Ô¡£°ìÊý¡¢ÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê³ô¼ç¥¥Ã¥×¤¬¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤òÃÎ¤ê¡¢¸À¤¤Áè¤Ã¤ÆÀÊ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Â©»Ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¡£¥°¥ì¥¤¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¿ô¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤òÅ¸³«¡£ÁÜº÷¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊCCTV±ÇÁü¤«¤é¡¢¥°¥ì¥¤¥¹¤Ï¥¥Ã¥×¤Î²ÈÂ²¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤´ß¤Î°äÂÎ¤«¤éÇúÃÆÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö·ï¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºá¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ºá¤Ê¤Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥°¥ì¥¤¥¹¤Ï»Ä¹ó¤ÊÉåÇÔ¤Î°ÅÉô¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·º»ö¥í¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àËÜ³Ê ¡Ä
¡ÚË×¸å50Ç¯¡Û¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼·æºî12Áª
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§30¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡Ê»úËëÈÇ¡¢Æó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë
2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤¬¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼Ë×¸å50Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¿ÆüÁ°Ìë¤Ç¤¢¤ë1·î11Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÇÈà½÷¤Îºî²È¿ÍÀ¸¤òÃ©¤ë12ËÜ¤Î±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÊüÁ÷¡£ÀèÆüÆÈÀê½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥¼¥í»þ´Ö¤Ø¡Ù¤âºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¡¼¥·¥§¤È½ä¤ë¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¹¡Ù
¡Ø¥¢¥é¥ó¡¦¥«¡¼¤ÎËÁ¸±¡¡¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¡Ù
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥¹¥¿¥¤¥ë¥ºÁñ¤Î²ø»ö·ï¡Ê¢¨¥Ý¥ï¥íÄ¹ÊÔ1ºîÌÜ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥¢¥¯¥í¥¤¥É»¦¿Í»ö·ï
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô¤Î»¦¿Í
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡»¦¿Í¤ÏÍÆ°×¤À¡Ù
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù½ñºØ¤Î»àÂÎ
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥¼¥í»þ´Ö¤Ø¡Ù
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥óÈ¯4»þ50Ê¬
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡ÙÈ·¤Î¤Ê¤«¤ÎÇ
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¶À¤Ï²£¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥«¡¼¥Æ¥ó¡Á¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Á¡Ê¢¨¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤ÎÄ¹ÊÔ¡Ë
¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¡Ê¢¨¥Þ¡¼¥×¥ëºÇ¸å¤ÎÄ¹ÊÔ¡Ë
12月21日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占
¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤ò»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¡¢¥Ê ¡Ä
5Æü´Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥³¥í¥ó¥Ü
¡Ø·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡Ù
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë6¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´69ÏÃ¡¿Æó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë
¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤Ë¥è¥ì¥è¥ì¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ÷ËÆ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±Ô¤¤¿äÍýÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¤¬³èÌö¤¹¤ë¿äÍý¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ø·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡Ù¡£Ì¾Í¥¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¼ç±é¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë·æºî¥É¥é¥Þ¤ò5Æü´Ö¤Ç°ìµóÊüÁ÷¡ª
ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡Ù¡£NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ª»×¤¤½Ð¤Î¥³¥í¥ó¥Ü ¥Ù¥¹¥È20¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥ï¥¤¥ó¡Ê#19¡Ë¡×¤ä¡ÖÆóËç¤Î¥É¥¬¤Î³¨¡Ê#6¡Ë¡×¡ÖÍÏ¤±¤ë»å¡Ê#15¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥ó¥Ü¡¦¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¤ÎºîÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¡Ä
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ç¤ÊºÆ¥¹¥¿¡¼¥ÈºîÉÊ¡¿°ìµóÊüÁ÷¡¿¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×ÊüÁ÷
¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤¬À¸¤ó¤ÀÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¡¢¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ2ºîÉÊ¡Ê¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¡Ø¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ò¥¯¥½¥óÈÇ¡Ù¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢1·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥í¡¼»¦¿Í¶æ³ÚÉô¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø½Ã°å¥ä¥³¥Ö¥¹¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥ô¥£¥ª¥é ¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ú»ú¡Û
1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë22¡§00¡Á¡¡¡Ø¥ô¥§¥é¡Á¿®Ç°¤Î½÷·ÙÉô¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13¡Ú»ú¡Û
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥Ö¥é¥¦¥ó¿ÀÉã¡Ù¥·¡¼¥º¥ó12¡Ú»ú¡Û
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë20¡§00¡Á¡¡¡Ø·º»öÌò¼Ô¥Á¥ã¥Ú¥ë¤È·º»ö¥Þ¥í¡¼¥ï¥ó¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥º»ö·ïÊí¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë21¡§15¡Á¡¡¡Ø¥Þ¡¼¥í¡¼»¦¿Í¶æ³ÚÉô¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ú»ú¡Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë25¡§20¡Á¡¡¡Ø·ÙÉôÊä¥é¥Á¡¼¥¿¡¦¥ì¥¤ Ê¸²½ÆÃÍ»¦¿Í¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë22¡§00¡Á¡¡¡Ø¥ô¥§¥é¡Á¿®Ç°¤Î½÷·ÙÉô¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó14¡Ú»ú¡Û
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë20¡§00¡Á¡¡¡Ø¥·¥§¥È¥é¥ó¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡Ú»ú¡Û
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë22¡§00¡Á¡¡¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¤ï¤¬Í§¥ô¥§¥é¡Á14Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÆó¡Û
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë22¡§30¡Á¡¡¡Ø·º»ö¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥°¡Á¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î»¦¿Í»ö·ï¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ú»ú¡Û
1·î19Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥Æ¥£¡¼¥ë¤È¥Ù¥ë¥Í ¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»ö·ï¸½¾ì¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î19Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00¡Á¡¡¡ØIQ160À¶ÁÝ°÷¥â¥ë¥¬¥ó¤ÏÁÜºº¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ú»ú¡Û
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÚÆó¡Û
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ÚÆó¡Û
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥·¥§¥Ñ¡¼¥É·ÙÉô¡¡¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó10¡Ú»ú¡Û
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡ÚÆó¡Û
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ú»ú¡Û
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë22¡§00¡Á¡¡¡Ø·Ù»ë¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡Ú»ú¡Û
1·î26Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡ÚÆó¡Û
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø·ÙÉôÊä¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡Á¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ú»ú¡Û
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó6¡ÚÆó¡Û
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11¡§00¡Á¡¡¡Ø¥ß¥¹¡¦¥Þ¡¼¥×¥ë ¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ò¥¯¥½¥óÈÇ¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥ê¥É¥ê¡¼¡ÁÂàÇ¤·ÙÉôÊä¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ú»ú¡Û
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§55¡Á¡¡¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ ¥¼¥í»þ´Ö¤Ø¡Ù¡Ú»ú¡Û
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§00¡Á¡¡¡Ø¥·¥§¥Ñ¡¼¥É·ÙÉô¡¡¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ú»ú¡Û
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§55¡Á¡¡¡Ø¥·¥§¥Ñ¡¼¥É·ÙÉô¡¡¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ú»ú¡Û
