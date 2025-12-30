ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿27ºÐÊá¼ê¡¡112²¯±ß¼é¸î¿À¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿³Ð¸ç¤È¿®Íê¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤«¤é¡×¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿ vol.10¡Û
Êá¼ê¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡È¸ÀÍÕ¡É¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Î°ì¸À¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÇÔÀïÄ¾¸å¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤Ã¤ÆÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò¸ì¤Ã¤¿27ºÐ¤ÎÊá¼ê¡£112²¯±ß¤Î¼é¸î¿À¤ò»Ù¤¨¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿9·î¡¢¼çÎÏÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê»ö¾ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤òÁý¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤¬¡¢²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÉ¾²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î12Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡£±äÄ¹10²óÎ¢¤Ë¼é¸î¿À¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡ÈÀÕÇ¤¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤Îµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Ã¯¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤µå¤À¡£¤¢¤ì¤ÏÎÉ¤¤Â®µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤ÀÀï¤¤Â³¤±¤ë¤À¤±¤À¡£¥¿¥Ê¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤À¡£Èà¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡4Ç¯Áí³Û7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó112²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¼é¸î¿À¤ò¿®¤¸¡¢¼«¤éÌðÌÌ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿27ºÐ¤ÎÊá¼ê¡£Íâ13Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥³¥Ã¥È¤Îµå¤ò¼õ¤±¡¢º£ÅÙ¤Ï3¿Í¤ÇÄù¤á¤ëÅêµå¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï13-7¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¼«¿È¤â2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¤³¤ÎÃË¤ò¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Î¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇÔÀï¤Î¸å¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¾Ú¤ò¤ß¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥¹¥ß¥¹ÉÔºß¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÂåÌò¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡£Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¸ÀÍÕ¡£·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤ëÍâÆü¤Î¥×¥ì¡¼¡£¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·ëÂ«ÎÏ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]