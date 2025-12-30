ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî °ì»þ¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â´ØÀ¾³Ø±¡¤ËÀËÇÔ Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï
Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï30Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÂåÉ½¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÂåÉ½¤Î´ØÀ¾³Ø±¡¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÀï¤òÆñ¤Ê¤¯ÆÍÇË¤·¤¿¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¾¡¤Ã¤Æ6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾4Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤ò¥¡¼¥×¡£ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÈø¼Ç¤¬ÍÞ¤¨¤ÆÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥´¡¼¥ë¤ä¥È¥é¥¤¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢5¡Ý13¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾7Ê¬¡¢¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¥â¡¼¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÌÚÂ¼¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾19Ê¬¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿1Ç¯À¸¤ÎÇßºê¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¡£3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å²¿ÅÙ¤âµÕÅ¾¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤·¡¢¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£17¡Ý27¤Ç¹Ò¶õÀÐÀî¤¬ÇÔ¤ì¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£