＜天気＞

北海道〜北陸は雪、山陰は湿った雪や雨になるでしょう。東北を中心に大雪になるおそれがあります。雪による、新幹線や飛行機の遅れ、高速道路の通行止めなどに注意してください。関東など太平洋側は晴れるでしょう。

＜予想気温（最低/最高）＞

朝は、北日本や内陸で氷点下まで冷え込むでしょう。ただ、平年並みか平年より高く、極端な冷え込みにはならないでしょう。日中は、30日より低くなりそうです。日本海側は30日より5℃前後低くなり、太平洋側は30日より1〜3℃低いでしょう。北風や西風が強まって、体感的に寒くなりそうです。

札幌 -6℃（ 1月上旬）/-2℃（真冬）

仙台1℃（12月中旬）/ 5℃（真冬）

新潟3℃（12月上旬）/ 5℃（真冬）

東京4℃（12月中旬）/14℃（12月上旬）

大阪5℃（12月中旬）/12℃（12月中旬）

福岡8℃（12月上旬）/10℃（ 1月中旬）

＜週間予報＞元日以降も、日本海側は雪が続くでしょう。大雪となるおそれがあります。新幹線や飛行機、高速道路など交通機関に影響がでるかもしれません。最新の情報をご確認ください。関東など太平洋側は晴れるでしょう。初日の出もみられそうです。ただ、太平洋側も元日から一気に寒くなりますので、体調を崩さないようお気をつけください。