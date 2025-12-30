Äï¤Ï£Î£Ã£Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡´Ú¹ñ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ÇÆþ±¡¡¡¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î»²²Ã¤ò°ì»þÃæÃÇ
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥ó¡¡-Î¶¤Î½Ð¸½-¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î»²²Ã¤ò°ì»þÃæÃÇ¤·¤¿¤È£³£°Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ·³¤ØÆþÂâ¤·¤¿£Î£Ã£Ô¡¦¥É¥è¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¼Â·»¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦£Ó£Á£Ò£Á£Í¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤·¡Ö¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¤Ï¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¡×¡Öº£½µÃæ¤Ë¤Ï»£±Æ¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö±£Ì©¤Ê´Æºº¡×¤Î»£±ÆÃæ¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤ËÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£