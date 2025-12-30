前ロッテ監督の吉井理人氏（60）が、元日本ハム・岩本勉氏（54）のYouTube「岩本勉チャンネル」に出演。日本ハム・新庄剛志監督とのベンチでの駆け引きを振り返った。

同じメジャーの舞台にも立った両雄。吉井氏にとって、新庄監督との駆け引きは「楽しかった」という。

「試合前から考えるのが凄く楽しくて。ファイターズ戦、最後はやられっぱなしだったけど新庄監督と対戦するのは楽しかったですね」

岩本氏には忘れられない2人の“読み合い”があった。

「ロッテ戦は何が起きるか楽しみだった。スクイズ事件…」と指摘したのは2023年6月24日の対戦（ZOZOマリン）。同点の9回無死二、三塁から石井一成がバントを空振りして走者が憤死。1死三塁でもフルカウントからスクイズを仕掛けたが、またもロッテベンチに見破られ、三振併殺。その裏にロッテがサヨナラ勝ちした。

岩本氏は「あの時、ロッテベンチは宝くじが当たったみたいな顔していた」と指摘。

吉井氏は「金子（戦略）コーチが“絶対もう1回ありますよ”っていうので“じゃあ外そう”と。金子コーチも（古巣の）ファイターズ戦は燃えていた」と振り返った。

吉井氏と新庄監督。“セコセコ野球”と称して互いに作戦を率先して決行する野球で対決を楽しんでいた。