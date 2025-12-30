ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡¢³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Î»àµî¤ËÄÀÄË¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Íî¸ì²È¡¦½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¤Ê¿¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¡Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡¡Âç»Õ¾¢½éÂå»°Ê¿¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤¬24Æü¤Ë92ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÂç³ØÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÂç»Õ¾¢Âð¤ÇÆó¤ÄÌÜ¾º¿Ê¤Þ¤Ç¡¡Ï»Ç¯È¾¤Î½»¤ß¹þ¤ßÄï»Ò½¤¹Ô¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¡¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½»ä¤ÏÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ¤¤¤ÞÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤¹¤®¤Æº£¤ÏÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ïº£Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤È³¤Ï·Ì¾¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¶õ¤Î¾å¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¹ç¾¸¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£