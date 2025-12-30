Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥¹¥¿¡¼¤Î½ÉÌ¿¡É¡¢°¦Äï»Ò¡¦¾¾°æ½¨´î¡õÂçÃ«¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÌ´¡É¤Î¥Ð¥È¥ó
¡¡'25Ç¯6·î3Æü¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡É¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¡¢Å·¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Ûº§ÌóÈ¯É½»þ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó
¥¹¥¿¡¼¤Î½ÉÌ¿¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£'22Ç¯¤Ë¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆþ±¡¡£°Ê¹ß¤ÏÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ë¤Ï³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Î©¶µÂç³Ø»þÂå¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»8ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£'58Ç¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥íÌîµå¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤è¤êÂç³ØÌîµå¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢'59Ç¯6·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¡£
¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÂà½ÐÍ½Äê»þ´Ö¤Î5Ê¬Á°¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¯¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¼«¿È¤â¡ÈÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ä²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥¹¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¿¶¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¹ë²÷¤ÊÈô¤Ð¤·Êý¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´î¤Ó¡¢²ù¤·¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÌÂ¸ìÏ¿¡É¤â¿ô¡¹À¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î°ìÌÐ¤µ¤ó¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¡£¡È¥¢¥ó¥Áµð¿Í¡É¤Ï¤¤¤Æ¤â¡È¥¢¥ó¥ÁÄ¹Åè¡É¤È¤¤¤¦Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È
¡¡¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¤Ïµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾¾°æ½¨´î»á¤éÌ¾Áª¼ê¤ò°é¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£'04Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤òÁ°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Æ¥Í¹Ô¤¤ÏÃÇÇ°¡£¡ÈÆüËÜÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌ´¤ò¼«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìîµå¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢'15Ç¯¤ËNPOË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎºÒ³²»Ù±ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ØÌîµåÍÑ¶ñ¤Î´óÂ£¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬°å»Õ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Î´óÂ£¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òËÂ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡11·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ç¾¾°æ»á¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î°¦¤Ï¡¢±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹!