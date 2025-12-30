»Ø¸¶è½Çµ¤¬ÎÞ¡Ä¡¡¥ì¥³Âçºî»í¾Þ¼õ¾Þ¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¸«¼é¤ê´¶¶Ë¤Þ¤ë¡¢¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ë¾Ð´é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ø¸¶¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¡È»Ø¸¶ÀèÀ¸¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÀ¨¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤Èºî»í¾Þ¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¤¥³¥é¥Ö¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹æµã¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²áµî¤Î¥ì¥³Âç¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡áLOVE¡×¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÏÆ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»Ø¸¶¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£