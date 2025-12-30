¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤¬½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤ÎÆÀÅÀ¥«¥¦¥ó¥È¥ß¥¹È¯À¸¸¶°øÀâÌÀ¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßÀÀ¤¦¡ÖÅö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¡×»î¹çÀ®Î©¤ÇºÆ»î¹ç¤Ê¤·
¡¡¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£³£°Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤ÎÄ«ÁÒ¹¯Á±Éû²ñÄ¹¤é¤¬Æ±²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Î»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤ò£²ÅÙ·×¾å¤·¤¿¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¹¬¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¿³È½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡ËÁÈ¤È¡¢ºùËÜ°¼»Ò¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¹ÅÄºÌ²Ö¡Ê´ôÉì£Â£ì£õ£ö£é£ã¡ËÁÈ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¡¢£±£¶¡Ý£±£´¤ÈºùËÜ¡¢¹ÅÄÁÈ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¡£»ÖÅÄ¡¢¸Þ½½ÍòÁÈ¤¬£±£µÅÀÌÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢¸í¤Ã¤Æ£±£¶¡Ý£±£¶¤È¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈËÜÍè¤Ê¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¿½¹ð»þ¤ÏÅÀ¿ô¤¬Æþ¤ëÁ°¤ÎÆÀÅÀ¤ËÌá¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢£±£´¡Ý£±£¶¤ËÌá¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µ¡Ý£±£¶¤Î¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»µ¬Â§¾å¡¢ÆÀÅÀ¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢¼¡¥µ¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Î»î¹ç¤ÏÀ®Î©¡£ºÆ»î¹ç¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¥«¥¦¥ó¥È¥ß¥¹¤Î¤¢¤È»ÖÅÄ¡¢¸Þ½½ÍòÁÈ¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£µÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸Þ½½Íò¤â¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÇÔ¤ì¤¿ºùËÜ¤â¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÈÆó½ÅÆÀÅÀ¡É¤Îµ¿¤¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â³Î¾Ú¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¹ÅÄ¤â¡Ö¤½¤³¤òÎäÀÅ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Å¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£