ÃÝÆâ·ë»Ò¡ß´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢»Ë¾åºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡ª¸½ÂåÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÈÇ¥Û¡¼¥à¥º¡Ö¥ß¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡×
Á´À¤³¦¤Î±Ç²èŽ¥¥É¥é¥Þ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯Ž¥¥Û¡¼¥à¥º¤È¥¸¥ç¥óŽ¥¥ï¥È¥½¥ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢"¤â¤·¸½Âå¤ÎÅìµþ¤Ë¤¤¤¿¤é"¡¢"2¿Í¤È¤â½÷À¤À¤Ã¤¿¤é"¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤À¡£
2018Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤òÃÝÆâ·ë»Ò¤¬¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Î"ÏÂÅÔ¤µ¤ó"¤³¤ÈµÌÏÂÅÔ¤ò´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤¬±é¤¸¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢°ËÆ£Íö¤é¤¬¶¦±é¤·¤¿¡£
¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¡¢¥·¥ê¥¢¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¤Ø¤Èµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¿µÌÏÂÅÔ(´ÓÃÏÃ«)¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç²¸»Õ¤Î¿åÌîÎ´Ç·(Æó³¬Æ²ÃÒ)¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢ÆÍÇ¡¡¢¿åÌî¤ÎÊ¢Éô¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎéÌæ·ÙÉô(ÂìÆ£¸°ì)¤È¼ÆÅÄ½äººÉôÄ¹(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤¿ÏÂÅÔ¤Ï¡¢°äÂÎ°ÂÃÖ¼¼¤Ç¿åÌî¤Î°äÂÎ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¸¡»à¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà½÷¤ÏÎéÌæ·ÙÉô¤È¼ÆÅÄ½äººÉôÄ¹¤Î¼ê¤ò¾Æ¤¯¤Û¤É¤ÎÆñ²ò¤Ê»ö·ï¤ò¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÆ¶»¡ÎÏ¤Ç²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÁÜºº¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯(ÃÝÆâ)¤À¤Ã¤¿¡£Å·ºÍ¤æ¤¨¤ËËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÎÊª¸À¤¤¤ËÅö½é¤ÏÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÏÂÅÔ¤â¡¢¤½¤Î¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¿äÍýÎÏ¤Ë¤Ï´¶¿´¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñ»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯...¡£
¢£ÃÝÆâ·ë»Ò¤È´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢»Ë¾åºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º
ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢ÈÈºá¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¡£²¿¤«¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢ÉÔÂ½¤ÊÊª¸À¤¤¤Ç¾¯¡¹Æñ¤¢¤ê¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯Å·ºÍÅª¤ÊÆ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏÂÅÔ¤â°ìÌÜÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÓÃÏÃ«±é¤¸¤ëÏÂÅÔ¤Ï´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍýÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¤Ï²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î½õ¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥Ç¥£¤À¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë·º»ö¤ÎÎéÌæ¤ò±é¤¸¤¿ÂìÆ£¤ä¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤ÇÇ®·ì´Á¤Ê¼ÆÅÄ¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼¤ò»Ï¤á¡¢ÏÂÅÔ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ëÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¼éÃ«Æ©¤ò±é¤¸¤¿ÂçÃ«¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬½»¤à²°Éß¤Î²È¼ç¡¦ÇÈÂ¿Ìî·¯»ÞÌò¤Î°ËÆ£¡¢ÏÂÅÔ¤¬ÄÌ¤¦¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦ÆþÀî¿¿Íý»ÒÌò¤ÎÀÆÆ£¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â·¤¦ËÜºî¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÈÏÂÅÔ¤é¸¶ºî¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢ËÜºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¸ò¤ï¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èºö¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£ÆüËÜÈÇ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤È½õ¼ê¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥ß¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)11:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§ÃÝÆâ·ë»Ò¡¢´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÂìÆ£ ¸°ì¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢°ËÆ£Íö ¤Û¤«