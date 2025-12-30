アルナシームといえば、キュートな瞳にほんのりピンク色の鼻、厩舎での元気いっぱいの姿が思い浮かぶ。担当の五十嵐公司調教助手が更新しているＳＮＳ「アルしゃん」のアカウントも人気で、多くの競馬ファンから親しまれた。現在は脚もとの様子をみながら、乗馬に向けてのリトレーニングを開始している。

現役時代、レースの前は毎回、不安と戦っていた。五十嵐助手は「競馬場の馬房で、指１本触れさせないんです。立ち上がるし、前脚を出すし、競馬嫌だ、苦しいって。でも、１０分くらいすると、納得したのか手入れをさせてくれる。その時に覚悟が決まるのかな」と準備段階での裏側を明かした。それでも、パドックでは楽しそうに外めを周回。「お客さんの前ではルンルンで“魅せる”ように歩きますが、１時間前は猛獣のように襲ってきます。最後の京都大賞典（６着）までそうでした」と振り返る。

繊細な心の持ち主と向き合う日々は、４年以上も続いた。「一歩間違えば、競馬で走ることが嫌になっていたでしょう。でも、これまで乗ってきてくれたジョッキーが全員、あの子の気持ちを考えて乗ってくれた。だからここまで成長出来たと思います」。五十嵐助手が丁寧に調教してきた姿を、騎手たちも見て、また感じていたのだろう。

２歳時から芝のマイルから中距離戦線で活躍。６歳の今年は中山金杯を勝ち、秋は有馬記念を目標にしていたが、１１月に右前脚の種子骨靱帯炎を発症し、現役引退となった。「有馬記念で、成長したアルナシームをお見せしたいと思っていました」。それでも、無事に次のステップに進めたのは幸いなこと。五十嵐助手は「（ライオンレースホース代表の）田畑利彦オーナーが面倒をみるからと言ってくださった。人を引きつけるオーラやキャラクターは唯一無二。間違いなく僕の宝物です。皆さんの応援もエネルギーになりました」と感謝する。

五十嵐助手は実はこれまで、一度も「アルしゃん」と呼んだことはなく、仲良くなりたいという気持ちを込めて「友達」と呼んでいた。先日、アルナシームが過ごすラクエドラゴンホースパーク（滋賀県大津市）で再会。栗東トレセンからも近い場所だ。「すぐ会いに行けるところに来てくれてありがとう。君はどう思っているかわからないけど、僕はうれしいよ」と友達に呼びかける五十嵐助手の表情は、今までのどの瞬間よりも優しかった。良かったね、アルしゃん。（山下 優）