¤Ê¤¼¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÆüËÜ¤ËÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©...¤³¤Î¹ñ¤Î°ÛÍÍ¤ËÄã¤¤ÆñÌ±Ç§ÄêÎ¨¤¬¼¨¤¹¿¿Áê
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌ±Â²
¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡Ö¹ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌ±Â²¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢ÃæÅì¤Ë½»¤àÌ±Â²¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¿Í¸ý¤ÏÀµ³Î¤ÊÅý·×¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î2500Ëü¿Í¤«¤é3500Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÎàºÇ¸Å¤ÎÊ¸ÌÀ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤òÀ¸¤ó¤À¥Á¥°¥ê¥¹Àî¡¢¥æ¡¼¥Õ¥é¥Æ¥¹Àî¤Î¾åÎ®ÃÏ°è¤Ë¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¸ÅÍè½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÀïÁè¤Î·ë²Ì°ú¤«¤ì¤¿¹ñ¶Àþ¤Ë¤è¤ê¤½¤Îµï½»ÃÏ¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¤ËÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¬½»¤ß¡¢»Ä¤ê¤Ï¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥·¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë½»¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¡¶µ¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎºÇÂç½¡ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥ËÇÉ¤À¤¬¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Î¥¢¥ì¥ô¥£¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¤ÈÊ¸Ë¡¤Ê¤É¤¬»÷¤¿¥¯¥ë¥É¸ì¤òÏÃ¤¹¡£ÇÀ¹Ì¤äÍÓ»ô¤¤¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¯¥ë¥ÉÎñ¡×¤ÎÀµ·î¤Ë¤¢¤¿¤ëËèÇ¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÌ±Â²°áÁõ¤ÇÃå¾þ¤Ã¤ÆÌî¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£ÃË¤â½÷¤â¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¡¢½Õ¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº×¤ê¤¬ÍÌ¾¤À¡£º£¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤òÎ¥¤ì¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥Í¥¦¥í¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈà¤é¤¬½¸½»¤¹¤ëºë¶Ì¸©¤ÎÀî¸ý»Ô¼þÊÕ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤à¥È¥ë¥³ÅìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢13À¤µªËö¤«¤é20À¤µªÁ°È¾¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤¬¤â¤È¤â¤È»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Ï¡¢ÃæÅì¤«¤é¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎÎÅÚ¤ò»ý¤Á¡¢16À¤µª°Ê¹ß¡¢¥¯¥ë¥ÉÃÏ°è¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥É¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤ÎÅý¼£¸¢¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£
¼õÆñ¤Î»Ï¤Þ¤ê
Ì±Â²¤Î¶ìÆñ¤Ï¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÌÇË´¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£Âè1¼¡ÂçÀï¤Ç¤Ï±Ñ¡¢Ê©¡¢¥í¥·¥¢¿Ø±Ä¤È¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤¬Àï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Ï¥É¥¤¥ÄÂ¦¤È¤·¤Æ»²Àï¡£ÇÔËÌ¤¹¤ë¤È1920Ç¯¤Ë¡Ö¥»¡¼¥Ö¥ë¾òÌó¡×¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÆÈÎ©¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÆâÉô¤Ç¡¢·³¿Í¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥±¥Þ¥ë¤¬Î¨¤¤¤¿ÀªÎÏ¤¬¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤òÅÝ¤·¡¢±Ñ¡¢Ê©¤Ê¤É¤È¿·¤¿¤Ë1923Ç¯¤Ë¡Ö¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¾òÌó¡×¤ò·ë¤Ö¤È¡¢¥¯¥ë¥É¤ÎÆÈÎ©¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ò¹à¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ë¥É¿Í¤Îµï½»ÃÏ°è¤Ë¤ÏÀÐÌý»ñ¸»¤¬ËäÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆ£ÅÄ¿Ê¤Ï¥¯¥ë¥ÉÊ¬³ä¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥ÉÆîÉôÃÏ°è¤ò¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥¯¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌîË¾¤Ê¤ÉÀ¾²¤¤Î¹ñ¡¹¤ÎÍø¸¢³ÎÊÝ¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¾¯¿ôÇÉ¤È¤·¤ÆµÔ¤²¤é¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥±¥Þ¥ë¤Ï¥±¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¿¥Æ¥å¥ë¥¯¡Ê¡Ö·ú¹ñ¤ÎÉã¡¦¥±¥Þ¥ë¡×¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿·Àß¤Î¡Ö¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡×½éÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥±¥Þ¥ë¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¹ñ²È¤Ï¥È¥ë¥³¿Í¤È¥È¥ë¥³Ê¸²½¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÍýÇ°¤Î²¼¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¥È¥ë¥³¤Ø¤ÎÆ±²½À¯ºö¤òÉß¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï·ûË¡¤Ç¹ñ¸ì¤Ï¥È¥ë¥³¸ì¤È¤·¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤Ç¤Î½ÐÈÇ¤â¶Ø»ß¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤â¥È¥ë¥³É÷¤ÎÀ«¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄê¤á¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Î½»¤àÃÏ°è¤ÎÃÏÌ¾¤â¥È¥ë¥³¸ì¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤º¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡Ö»³³Ù¥È¥ë¥³¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ë¥³¿Í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥³¸ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸À¸ìÂÎ·Ï¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥É¸ì¤â¡Ö¥È¥ë¥³¸ì¤ÎÊý¸À¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¥Í¥¦¥í¥º¤Ê¤É¤Îº×¤ê¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤Ë½»¤à¥¢¥¤¥Ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢Âè2¼¡ÂçÀïÁ°¤ËÀêÎÎ¤·¤¿Ä«Á¯È¾Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÁÏ»á²þÌ¾¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤ÎÆ±²½À¯ºö¤â¤½¤ì¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î²á·ã¤ÊÃÆ°µ
¸¢Íø¤òÍÞ°µ¤µ¤ì¡¢Ì±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤à¥È¥ë¥³ÅìÉô¤äÆîÅìÉô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Íð¤¬µ¯¤³¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÃÆ°µ¤µ¤ìÂ¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£
1960Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ê¤ÉÅÔ»Ô¤Ë¤¤¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤«¤é¤â³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÌ±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë±¿Æ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¸ÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥ª¥¸¥ã¥é¥ó¤¬ÁÈ¿¥¤·¤¿¥¯¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥óÏ«Æ¯¼ÔÅÞ¡ÊPKK¡Ë¤À¡£¥È¥ë¥³¤«¤é¤Î¥¯¥ë¥ÉÃÏ°è¤ÎÊ¬Î¥Ž¥ÆÈÎ©¤òµá¤á¤Æ¡¢1984Ç¯¤«¤é¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÂ¼Íî¤ä»³³ÙÃÏÂÓ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥²¥ê¥é³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤Ï·³»öÎÏ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÂ¼¤ò¾Æ¤Ê§¤¦¤Ê¤É¡ÖÌµ¿Í²½À¯ºö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÆ°µ¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£
ºÇ¤â·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå¤Ç¡¢PKK¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤Î¹³Áè¤Ç¡¢1984Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Î32Ç¯´Ö¤Ë¡¢3Ëü¿Í¤«¤é4Ëü¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâÈòÆñÌ±¤â35Ëü¿Í¤ËµÚ¤ó¤À¡£
²¤½£¤ä¥«¥Ê¥À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë²¿Ëü¿Í¤â¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤¬ÆñÌ±¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£¥Ó¥¶ÌÈ½ü¶¨Äê¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤âÆ¨¤²¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÀî¸ý»Ô¤Ê¤É¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÀî¸ý»Ô¤Ë½»¤à¤Î¤«
¤Ê¤¼Àî¸ý»Ô¤äÏÏ»Ô¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤¬½»¤à¤Î¤«¡£90Ç¯Âå¤ËÍèÆü¤·¤¿Ç¯ÇÛ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é´ü¤ËÍè¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤¬¡¢Àî¸ý»Ô¤Ç»Å»ö¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Ä¤Æ¤òÍê¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¤¿Æ±¶¿¤Î¿ÆÀÌ¤äÃÎ¿Í¤¬¡¢Àî¸ý»Ô¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿Í¡¹¤òÍê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤âÀî¸ý»Ô¤ËÍè¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥º¥ß»»¼°¤ËÀî¸ý»Ô¡¦ÏÏ»Ô¤Ë½»¤à¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÌó2000¿Í¤¬Æ±»Ô¼þÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²òÂÎ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¡£Àî¸ý»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥±¥Ð¥ÖÎÁÍý¤ÎÅ¹¤â²¿¸®¤«¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤À¡£Æþ´ÉÄ£¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁ¤¬ÉÔÇ§Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò²á¤®¤ÆÄ¶²áÂÚºß¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µñÈÝ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÂàµî¶¯À©Îá½ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂàµîÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¢¤é¤Ê¤¤¤ÈÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤·¡¢µ¢¹ñ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤ÆÊì¹ñ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ýÍÆ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç¼ýÍÆ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Û¤«¤Ë¤½¤Î»Ò¤ÎÊÝ¸î¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æþ´É»ÜÀß¤Î³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢²¾ÊüÌÈ¼Ô¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢½»Ì±É¼¤â¤Ê¤¯¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÇÊë¤é¤¹¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆÃÄê³èÆ°¡×¤ä¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÅù¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯6·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤Ç¤Ï»ÜÀß³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÇ§¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö´ÆÍýÁ¼ÃÖ¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âàµî¶¯À©Îá½ñ¤¬È¯ÉÕ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï½¢Ï«¤â¶Ø»ß¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Ï²¾ÊüÌÈ¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£
Æþ´ÉÄ£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¾ÊüÌÈ¼Ô¡ÊÂàµî¶¯À©Îá½ñ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¼ýÍÆÀ¸³è¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¿Í¤â´Þ¤à¡Ë¤Ï24Ç¯Ëö¤Ç3478¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤Á974¿Í¤¬¥È¥ë¥³½Ð¿È¤ÇÂçÈ¾¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æþ´ÉÄ£¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤ò¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¶áÇ¯·ã²½¤¹¤ë¥¯¥ë¥É¿ÍÈãÈ½¤Îº¬µò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Û¾ï¤ËÄã¤¤ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥É¿ÍÆñÌ±Ç§ÄêÎ¨
¤¿¤À¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÆñÌ±¿½ÀÁ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆñÌ±Ç§Äê¤ÎÊú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤â¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆñÌ±Ç§Äê¤Î°Û¾ï¤µ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÆñÌ±»Ù±ç¶¨²ñ¤¬¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¤Î7¥õ¹ñ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜ°Ê³°¤Î6¥õ¹ñ¤Ï¹ç·×¤Ç6Ëü3674¿Í¤Î¥È¥ë¥³½Ð¿È¼Ô¤òÆñÌ±Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£6¥õ¹ñ¤ÎÆñÌ±¿½ÀÁ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÄêÎ¨¤Ï20.8¡ó¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±¤¸´ü´Ö¤ËÆñÌ±Ç§Äê¤·¤¿¥È¥ë¥³½Ð¿È¼Ô¤Ï4¿Í¤Ë¤·¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÆñÌ±¿½ÀÁ¼Ô¤Ï1Ëü200¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆñÌ±Ç§ÄêÎ¨¤Ï0.03¡ó¤À¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥¯¥ë¥É¿Í¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÆþ´ÉÄ£¤¬ºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÆñÌ±Ç§Äê¤·¤¿1¿Í¤À¤±¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤¬Â¿¿ô¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤òÆñÌ±Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆþ´ÉÄ£¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆñÌ±Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆñÌ±ÉÔÇ§Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÊì¹ñ¤Ëµ¢¤ì¤ÐºÆ¤ÓÇ÷³²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤âÈã½Ú¤¹¤ëÆñÌ±¾òÌó¤Ï¡ÖÊì¹ñ¤ÇÇ÷³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÊì¹ñ¤Ëµ¢¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ´ÉÄ£¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬ºÆÅÙ¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â2²óÌÜ¤ÎÆñÌ±¿½ÀÁ¤ÎÉÔÇ§Äê¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¹¹¿·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Ê¹ß¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤¬²¾ÊüÌÈ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÆñÌ±Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤ËÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À§Àµ¤¹¤Ù¤¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¿¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ÷³²¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÀè¿Ê³Æ¹ñ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÆñÌ±Ç§Äê¾õ¶·¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥¯¥ë¥É¿Í¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀµÅöÀ¤ò·ç¤¯¤À¤í¤¦¡£
¥¯¥ë¥É¿Í¤òÆñÌ±Ç§Äê¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥¯¥ë¥É¿Í¤òÆñÌ±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¿Ê³Æ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æþ´ÉÄ£¤Ë¤è¤ëÆñÌ±¿³ºº¤Ï¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¡¢ÊªÅª¾Úµò¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥È¥ë¥³¤Ï¿ÆÆü¹ñ¤Ç¡¢À¯¼£Åª¤ËÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÆñÌ±»ö·ï¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤ÎÂç¶¶µ£¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤òÆñÌ±¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤¬¥¯¥ë¥É¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ø¥Æ¥íÂÐºö¡Ù¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¿Í¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤À¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³°¸ò´Ø·¸¤ä¡¢¥È¥ë¥³¼£°ÂÅö¶É¤ÈË¡Ì³¾Ê¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ËÇÛÎ¸¤·ÆñÌ±Ç§Äê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Æþ´É¿¦°÷¸þ¤±¤Î¶µºà¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Í§¹¥¹ñ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¹ñÌ±¤ÎÆñÌ±Ç§Äê¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¶µºà¤Ë¤ÏÌÀµ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³°¸ò´Ø·¸¤Ë°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¡Ö×ÖÅÙ¡×¤¹¤ë´·¹Ô¤Ïº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÌ±¾òÌó¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼ï¡¦½¡¶µ¡¦½Ð¿È¹ñ¤Çº¹ÊÌ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¾òÌó°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
『なぜ突然、クルド人へのヘイトは激化?...強制送還後に起きていること』へ続く。
À¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤......¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï
