º£Ç¯¤â¡¢ÄºÅÀ¤òÁª¤Ö»þ¤¬Íè¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Ë»î¾è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±¿Å¾ÂÎ¸³¤Î´î¤Ó¤¬Âç¤¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¡×¤ò·è¤á¤ë¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÖBBDC¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±¿Å¾ÂÎ¸³¥¥ó¥°¤Ï¡©¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡¡BBDC 2025 10Âæ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾¡¡Á´304Ëç
Æü¡¹¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëAUTOCAR¤À¤«¤é¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Ë¤¢¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÏËØ¤ÉÁö¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸µ¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤¬ÃæÀ¾Éô¤Î¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢½£¤Ø´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¡ÖMS¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤òÁö¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÃæÀ¾Éô¡¢¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢½£¤ÎMS¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë½¸¤Ã¤¿BBDC 2025¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾
¤½¤Î¾ì½ê¤Ø¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÁª½Ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎBBDC¾¡¼Ô¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥é¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Â»ÜÄ¾Á°¤Ë¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ç¼Âà¡£10Âæ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÄø¤Ï2Æü´Ö¡£½éÆü¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢½£¤Î¸øÆ»¤Ç»î¾è¤¹¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹Ä¹2.5km¤ÎMS¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¸Â³¦ÎÎ°è¤ØÇ÷¤ë¡£2025Ç¯¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¥¥ó¥°¤ò¡¢5Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëºÎÅÀ¤Ç·è¤á¤ë¡£Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ±«¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾²Á¤Ë°ìÀÚ¤Î¼êÈ´¤¤ä×ÖÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡£
BBDC 2025¡¡10Âæ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾
BBDC 2025¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³Ê½ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¡§45Ëü2040¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9222Ëü±ß¡Ë¡¿1015ps
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡§33Ëü6500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó6865Ëü±ß¡Ë¡¿830ps
¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡§33Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó6732Ëü±ß¡Ë¡¿835ps
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥é¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡§22Ëü1500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4519Ëü±ß¡Ë¡¿700ps
¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¿¥¤¥«¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ü GT¡§18Ëü9200¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3860Ëü±ß¡Ë¡¿1109ps
¥Ý¥ë¥·¥§911 GT3 ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡§15Ëü8200¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3227Ëü±ß¡Ë¡¿510ps
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 43¡§10Ëü5430¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2151Ëü±ß¡Ë¡¿421ps
BMW M2 CS¡§9Ëü2475¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1886Ëü±ß¡Ë¡¿530ps
¥¢¥¦¥Ç¥£RS3 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¡§6Ëü2120¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1267Ëü±ß¡Ë¡¿399ps
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290 GTS¡§3Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó734Ëü±ß¡Ë¡¿220ps
BBDC 2025¡¡¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¡¡º¸¤«¤é¿³ºº°÷¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥Ç¥¤¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥¤¥ê¥ä¡¦¥Ð¥×¥é¡¼¥È
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¸øÆ»¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÉÒ¾¹À¤ËÌ´Ãæ¡§A290
2025Ç¯¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¥µ¥¤¥ÉÆ½¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸Ð¿åÃÏÊý¡£É¸¹â580m¤Î¹âÃÏ¤Ë¡¢¸ü¤¤±À¤È´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê10Âæ¤¬½¸¤Ã¤¿¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ð¤«¤ê¡£¤É¤ì¤«¤é¾è¤í¤¦¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
É®¼Ô¤¬½é¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢A290¡£ºÇ¹â¤¬ºÇ¾®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÀäÌÇ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ò¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÇÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290 GTS¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£RS3 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯
¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¤Î¥ë¡¼¥È¤ØÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢¾®ÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÄù¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë»ÑÀªÀ©¸æ¤¬À¸¤à¡¢ÉÒ¾¹À¤ØÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£220ps¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢³èÈ¯¤Ê»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤È¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¤¬ÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ØÊÂ¤Öµ±¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤â¡¢´¶¿¨¤¬Çö¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤í¤¦¡£¡ÖÁ´Á³°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î´¶ÁÛ¤¬¡¢Åª¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¸³¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë5µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡§RS3
¥¢¥¦¥Ç¥£A3¤ÎÇ®¡¹»ÅÍÍ¡¢RS3¤â¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡£2.5L 5µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÓ¹¤ê¤È¤ß¤Ê¤®¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ô¤¤Áà½ÄÀ¤â°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥Ç¥Õ¤Ë¤Ï¹ªÌ¯¤Ê¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÈ¼¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¼«¿®¤òÊú¤±¤Ð¡¢µÖÎÍ¤Ø¿¤Ó¤¿Æ»¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎ®Äª¤Ë¤¹¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£RS3 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¤È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥é¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼
¥«¡¼¥Ö¤Ç±¦Â¤ØÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢·Ú¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¡£¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥ã¥·¡¼¤Ç¡¢Ã¦½Ð²ÃÂ®¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¡£ÂÎ¸³¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢399ps¤Î5µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¡Ö³ÊÆ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤¯ÌÌÇò¤¤¡ª¡×
¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢BBDC 2025¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£