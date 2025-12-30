立ち技格闘技「KNOCK OUT」は30日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」を行った。

初のUNLIMITEDルールで初参戦の元K―12冠王者の大雅（29＝TRY HARD GYM/リバーサル横浜グランドスラム）はプンルアン・バーンランバー（26＝タイ）に1ラウンド（R）2分37秒KOで白星を飾った。1Rから前にいく大雅にプンルアンは右ミドルで対応。かまわず前に出て左ストレートで捉えると、続けて左フックから左ストレートが決まりリングに沈めた。

初参戦で初のルールで勝利した大雅は「打撃を見せようと思ったら終わっちゃったのでホントはもうちょっと上から殴ったりしたかった」と1R決着に笑みがこぼれる。KO勝利は2016年9月のK―1以来9年ぶりのことに「久しぶりだったので。ここからどんどん倒して行きたい」と大喜び。今後はオファー次第だが「面白いオファーがあれば、チャンピオン（倉本一真）しかしらないので、60キロでも大丈夫。やらせてもらえるなら盛り上がるのかな」と王者への挑戦を表明した。