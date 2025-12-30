【レコ大】作詞賞の指原莉乃、涙で＝LOVEのステージ見守る
年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、30日に生放送（後5：30）。作詞賞に輝いた指原莉乃は、涙を浮かべて＝LOVEのステージを見守った。
【写真】感動のあまり…涙をぬぐう指原莉乃
総合司会の安住紳一郎アナから「もう、指原先生ですね」と向けられた指原は「ありがとうございます！もう光栄です。指原でお願いします」と恐縮しきり。「うれしい思いもくやしい思いもした、このレコ大にまた戻ってこれた。しかも、イコラブが連れてきてくれたっていうのが、すごくうれしいです」とかみしめるように語った。
楽曲披露中、涙を浮かべながらステージを見守っていた指原は「あぁーもう、本当に幸せです。ありがとうございます！」と思いを伝えていた。
■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
Almond Chocolate（ILLIT）
イイじゃん（M!LK）
かがみ（FRUITS ZIPPER）
革命道中 On The Way（アイナ・ジ・エンド）
恋風（幾田りら）
ダーリン（Mrs. GREEN APPLE）
倍倍FIGHT!（CANDY TUNE）
Fun! Fun! Fun!（新浜レオン）
二人だけの秘密（純烈）
夢中（BE:FIRST）
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画「国宝」音楽 原摩利彦
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
内館牧子
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
さいとう大三
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
