À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¤«¤é25Ç¯¡Ä»Ù±ç¼Ô¤é¤¬ÊèÁ°¤Ø¡¡¤ß¤¤ª¤µ¤óÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡ÖDNA»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¿·¤¿¤ÊÁÜºº¼êË¡¤Ë¤è¤ë¿ÊÅ¸¤Ë¤â´üÂÔ¡×
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é30Æü¤Ç25Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢°ì²È¤¬Ì²¤ëÊèÁ°¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤é¤¬»ö·ï¤Î²ò·è¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜß·¤ß¤¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ30Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é25Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Î²ò·è¤ò´ê¤¦»Ù±ç¼Ô¤é¤Ï30Æü¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë°ì²È¤¬Ì²¤ëÊè¤òË¬¤ì¡¢ÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á»²²Ã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Ç2025Ç¯¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ö·ï¤Ë¤â¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖDNA¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÁÜºº¼êË¡¤Ë¤è¤ë¿ÊÅ¸¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾ðÊóÄó¶¡Àè¡§·Ù»ëÄ£À®¾ë½ð¡¡03¡¼3482¡¼0110¡Ë