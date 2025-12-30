Æü¥Æ¥ì¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¡¢Âè£±»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ä¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿ùÌî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡ÖÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆ±¶É¤Î»³ùõÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÈ¢º¬°¦¡ª¡ª¡ª¡×¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¡Ö¤ï¡¼¤¤¡ª¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ùÌî¥¢¥Ê¤ÏÀ»¿´½÷»ÒÂçÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢12Ç¯¤ËÆ±¶ÉÆþ¼Ò¡£¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤ä¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖNEWS ZERO¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£23Ç¯3·î¤Ë¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£