Æ±µéÀ¸¤ÎÆ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÙÇÃ×ÅöÆü¤ÈÍâÆü¤Îµ²±¡Ä¡ÖÀäÂÐ²ñ¤¨¤ë¡×²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó»Ù¤¨¤ë¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î»×¤¤
ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤ÎºÆ²ñ¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö»ä¤ÎÂå¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¡×¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
2025Ç¯11·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÎÊë¤é¤¹Àîºê»Ô¤Ç¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¡ØÎå¤Þ¤¹²ñ¡Ù¤ò³«¤¤¤¿¡£
6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼óÁê¤«¤éÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¡Õ
11·î15Æü¤Ç¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ48Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¸æ²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢Èá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆù¿Æ¤òÊú¤Äù¤á¤¿¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç´¨¤¤Åß¤ò²á¤´¤¹²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ÈÇÒ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸æ¿´ÄË¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤¹¤È¡¢¤â¤¦°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â»ä¤ÎÂå¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë·è°Õ¤Ç¤¹¡£
Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤â·ò¹¯¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÎ»¡Ë
Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¼óÁê¤¬ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼åµ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Îå¤Þ¤¹²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¡ËËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«»þ¡¹Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¸µµ¤¤ÇÇ¦ÂÑ¶¯¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£ÙÇÃ×¤«¤é48Ç¯¡ÄÆ±µéÀ¸¤Î¶»¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¡È¤Ä¤«¤¨¡É
Ááµª¹¾¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤½¤¦¤È¡¢¤³¤Î²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿1977Ç¯11·î15Æü°ÊÍè¡¢¶»¤ÎÃæ¤ÎÂç¤¤Ê¤Ä¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Æ±µéÀ¸¤Î°ì¿Í¡¢À¶¿å²íÀ¸¤µ¤ó¤ÏÙÇÃ×ÍâÆü¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¤È¤¤Î¸÷·Ê¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¶µ¼¼¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¡Ø¥»ー¥Õ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤ÏÂçÀ¼¤Ç¡Ø²£ÅÄ¡¢¤É¤¦¤·¤¿É÷¼Ù¤«¡©¡Ù¤È¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤âÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·ー¥ó¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¿ÆÍ§¤Î¿¿ÊÝ·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤¢¤ÎÆü°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Êú¤Â³¤±¤ëºá°´¶¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¿¿ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÍâÆü¤ÎÁáµª¹¾¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁáµª¹¾¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ëµã¤¤Ï¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¡Ø¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é2¿Í¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÄ¹¤¤¶ì¤·¤ß¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Èá¤·¤ß¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢Æ±µéÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿ÊÝ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë3¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤¯¤Ë·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Å¾¶ÐÂ²¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤Å¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÈÖÀè¤Ë¶µ¤¨¹ç¤ª¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡ÖÅ¾¹»¤¹¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥âー¥ë¥¹¿®¹æ¤Ë¤·¤Æ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤ÏÙÇÃ×¤ÎÁ°Æü¡£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ÇÄ´¤Ù¤Æ²òÆÉ¤¹¤ë¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø¹»¤Î³¬ÃÊ¤ò¹Ô¿Ê¤·¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤³¤È¡£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ÏÀä¤¨¤º¡¢Ì¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¡£ÌÀ¤ë¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¨¤ë¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë
3»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÎå¤Þ¤¹²ñ¤¬¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤Ï²ñ¾ìÁ°¤ÇÁáµª¹¾¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤À¡£
Æ±µéÀ¸¤Î´Ý»³Á±¾¼¤µ¤ó¤ÏÁáµª¹¾¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ²ñ¤¨¤ë¤«¤é¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
26Ç¯2·î¤ËÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Ï90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼óÁê¤¬ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¶áÇ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ãû¤·¤À¤±¤Ç¤Ï»öÂÖ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤Î¿´¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤·¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç,
²£ÉÍ,
Ê©ÃÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºë¶Ì,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Åìµþ,
³ùÁÒ