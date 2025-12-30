¡ÚÅÄÃæ³Ñ±É #4¡Û¸µ¼óÁê¤¬½Å»ë¤·¤¿¡È³°¸ò¡É ³¤³°ÎòË¬¤ÎÍýÍ³¤È³¤³°¤Ç´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÉ¾²Á¡¡Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÅÄÃæ³Ñ±É¡ß»³²¬ÁñÈ¬
1974Ç¯¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¡¢¿·³ã¸©¿ÍÂç²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¡£Àï¸åÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî²È¡¦»³²¬ÁñÈ¬»á¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜÂÐÃÌ¡£Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Åö»þ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤¬³°¸ò¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£(Á´6²ó¡¿4²óÌÜ)
¢£ÅÄÃæ»á¤¬³°¸ò¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿ÍýÍ³
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Öº£ÅÙ¤Ï³°¹ñ¤ò¤º¤Ã¤È²ó¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö»ä¤Ï2Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤¤¤¯¤é¤«²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£ÅÙ¤ÎÀÐÌý¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ìÂÎº£¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤â¤¦¹ñÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ±ÆÈ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¡¢²áµî¤â¸½ºß¤â¾Íè¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¹ñºÝÅª¤Ê³Æ¹ñ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£³Æ¹ñ¤«¤é¸¶ºàÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤âºÇ¤â½ô³°¹ñ¤ÈÀÜ¿¨¤òÂ¿¤¯»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·ÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥©ー¥É»á¤È²ñ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ë½£¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥Ó¥ë¥Þ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Æ¹ñ¤È¤âÆüËÜ¤Ë²¿²ó¤âÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬º£¤Þ¤ÇÁ´Á³¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¹ø¤¬½Å¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£º£ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¡£ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¹ë½£¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ーーÆüËÜ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î»ñ¸»¤òÀ¤³¦ºÇÂç¤Ë»ý¤Ä¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ¡¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤Î°ì¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤Í¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤òµÕ¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ë¤È¡£Èó¾ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤³¤³¤ÇÈó¾ï¤Ë¡¢³°¸òÅª¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢£¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤³¤Î10Ç¯¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡£»ä¤¬ÂçÂ¢Âç¿Ã¤Î»þ¡¢¾¼ÏÂ37Ç¯¡¢38Ç¯¡¢39Ç¯¡¢40Ç¯¤È¡¢¤½¤Îº¢¤Î¹ñºÝÄÌ²ßÌäÂê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÅöÌÌ¤·¤Æ¤ª¤Ã¤¿½ÅÍ×ÌäÂê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÂè°ìÀþ¤«¤é¼¤á¤¿¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢º£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥¹¥«ー¥ë¡¦¥Ç¥¹¥¿¥ó¡¢»ä¤È2¿Í¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¤³¤Î10Ç¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¹â¤¤É¾²Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ïº£¤Í¡¢À¤³¦Åª¤Ë°ìÈÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤Ê¤¤¹ñ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥Æ¥í¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¡×¤ÈÉ¾²Á¤ÎÊÑ¤ï¤êÊý¤â·ã¤·¤¤¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Öº£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äEC¡ÊEU¤ÎÁ°¿È¡Ë³ÈÂç¤Î¼çÍ×¹ñ¤â¡¢ÆüËÜ¡¢»ö¼Â¾å¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦À¤³¦¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£ÆüËÜ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¤³¤ì¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÌ±¤¬ºî¤Ã¤¿»×¤ï¤¶¤ëºâ»º¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£ÂçÊÑ¤Êºâ»º¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤³¤ì¡×
¢£Ê¸²½¸òÎ®¤ä¾¦¼Ò¶¥Áè¤Ë¤â¸ÀµÚ
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡ÖÆüËÜ¤Î¼óÇ¾¤È¤«³ÆÂç¿Ã¡¢¤½¤ì¤«¤é·ÐºÑ³¦¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éº£ÅÙ¤â²ó¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸²½¸òÎ®¤Ç¤·¤ç¡£¿Í´ÖÅª¤Ê¸òÎ®¤À¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¸ì¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¸ì¤È¤«¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¥á¥¥·¥³¸ì¤È¤«¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÎ±³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¤Í¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤«Ê¸²½¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÉý¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡ÖÉý¹¤¯¤·¤ÆÌ©ÀÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÑ¤ÊÈ¿Æü¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Öº£ÅÙ¤Ï¤Í¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ú°Â¤«¤í¤¦°¤«¤í¤¦¡Û¤È¤«¡ÚÃ¡¤¹ç¤¤¤ò¤ä¤ë¡Û¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏµÞÂ®¤ËÌµ¤¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤âÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÌ±´Ö¥Ùー¥¹¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤Î±ç½õ¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÁí³çÅª¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Îµ¡¹½¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¦¼Ò¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ»á¤Ï¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Öº£¤Þ¤Ç¾¦¼Ò¤Ê¤ó¤«·ö²Þ¤Ð¤Ã¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£ÅÙ¤Ï¤Í¡¢¤³¤ÎÀ½Å´¾ì¤ò¤ä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏA¤È¤¤¤¦¾¦¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎB¡¢C¡¢D¤âÁ´Éô¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¥¢¥ë¥ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ïº£ÅÙB¤È¤¤¤¦¾¦¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢E¡¢C¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÅÅÎÏ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¹¤ëーー¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ëº£ÅÙ¤Í¡¢¶¦Æ±ÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ä´À°¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÉÜ´Ö¥Ùー¥¹¤ÇÄ¹´ü°ÂÄê¶¡µë¤ò¶¨Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¼óÇ¾¤¬²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤ëÎã¡×¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸òÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Æ°Åª¤ËÊÒÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼óÇ¾³°¸ò¤Ç¤¹¤Í¡×