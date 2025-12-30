¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×ÍµÈ¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°½À¥¡£ËÜÈÖÁ°Æü¤«¤é½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍµÈ¤ÈÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤È¤³¤í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«Ãæ¤Ë¥ê¥Ï¤ËÎ×¤ó¤À´¶¿¨¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¡£ÎÙ¤ÎÍµÈ¤ò¸«¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡°½À¥¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡ÍµÈ¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â²£¤ò¸þ¤¤¤Æ²óÅú¡£
¡¡°½À¥¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤ó¶Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÍµÈ¡Ö¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¤±¤ó¶Ì¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò»°»³ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ïº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁá¡¹¤Ë2²óÂç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶ÌÎý½¬¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤ó¤À¤ê¡¢Å·Á³È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢13Ç¯¤Î½é½Ð¾ì»þ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤ò»×¤¤¡¢¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤òÎÞ¤ÇÇ®¾§¡£ÎóÅç¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È°½À¥·à¾ì¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£