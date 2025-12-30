¿åËóÉÂÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¡ÖÎÅÍÜ¼êÅö¡×´Ä¶¾Ê¤¬Áý³ÛÊý¿Ë
´Ä¶¾Ê¤Ï26Æü¡¢¿åËóÉÂ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë»Ùµë¤¹¤ë¡ÖÎÅÍÜ¼êÅö¡×¤òÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÅÍÜ¼êÅö¤Ï¡¢¿åËóÉÂÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ê¤É¤ÇµßºÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ÄÌ±¡¤äÆþ±¡¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ç·î³Û2Ëü3500±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤ÏÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢·î³Û1400±ß¤«¤é1500±ßÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÁý³ÛÊ¬¤ò·×¾å¡£À®Î©¤¹¤ì¤Ð2026Ç¯4·î¤«¤éÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼ÔÃÄÂÎ¤Ï―¡£
¿åËóÉÂ´µ¼ÔÏ¢¹ç
¾¾ºê½Å¸÷Éû²ñÄ¹
¡Ö30Ç¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¼Â¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×
¤Þ¤¿·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£