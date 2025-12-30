¶Á¤¯¤´¤¦²»¡¢ÂæÏÑÂÐ´ß¤Î³¹ÁûÁ³¡¡Ãæ¹ñ·³¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬¼¡¡¹ÈôæÆ
¡¡¡ÚÊ¿ß¬¶¦Æ±¡Û¡Ö¥É¡¼¥ó¡×¡Ö¥É¡¼¥ó¡×¡£ÂæÏÑÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»ÔÊ¿ß¬¡£30Æü¸áÁ°¡¢¤´¤¦²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢Èô¹ÔÂÎ¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Çò¤¤±ì¤È¤È¤â¤ËÂæÏÑÊýÌÌ¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¾¡×¡£³¹¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë³¤¶õ°è¤Ç2ÆüÌÜ¤Î·³»ö±é½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó1»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤¬È¯¼Í¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈô¹ÔÂÎ¤òÉÖÆ¬¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¸ÐÆî¾Ê¤ÎÃËÀÎ¹¹ÔµÒ¤Ï¡ÖµÞ¤ËÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£ÂæÏÑÌäÂê¤ò½é¤á¤ÆÈ©¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Þ¤Ç¤ÏÌó120¥¥í¡£µ÷Î¥¤ò´§¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö68³¤Î¤·Ê¶è¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«Ìç¤¬¸áÁ°8»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±9»þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀµ¸á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ·ÙÈ÷°÷¤Ï¡Ö³«Ìç»þ´Ö¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´Ñ¸÷µÒ¤Ë»þ´ÖÊÑ¹¹¤òÅÁ¤¨¤ëÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿ß¬¤Ç¤ÏÌó3Ç¯Á°¤ÎÂæÏÑ¼þÊÕ·³»ö±é½¬¤ÎºÝ¤â¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸÷¤äÇú²»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÇäÅ¹¤Î½÷À½¾¶È°÷¤Ï¡Ö·³»ö±é½¬¤Ï²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤âÉÝ¤¤¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Î³«Ìç¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¾¦Çä¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£