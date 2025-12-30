大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、篠原伸介制作統括が滑り込みサプライズの可能性について語った。

報道陣からさらなる発表について問われると、篠原氏は「これまで11月14日の発表以降、紅白、特別企画で発表しましたが、午前中あんぱんコーナーを発表しましたが、それをもちまして全てです。以上の発表で紅白に臨みたい」と説明した。

出演が期待されていた「嵐」についての言及はなかった。嵐は20年まで12年連続12回出場し、活動休止に。今回は来春の活動休止前最後の出場チャンスだった。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。