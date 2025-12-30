¾®Åç·Ä»Ò¤Î£²£°£²£µÇ¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥åー¥¹¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸
£±£²·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Î½ÅÂç¥Ë¥åー¥¹2025¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò´ð¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾®Åç·Ä»Ò¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îº£Ç¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Ë½÷À¤Î¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£ÆüËÜ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢0¤À¤Ã¤¿½÷À¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¹Í¤¨¤È¡¢º£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ø¤Î¸å¤í¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¿Í¤ò¥êー¥Àー¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¬¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¤³¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ËÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê»þÈ¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÊ¿ÏÂ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëº¹ÊÌ¤È¤«¡¢Ë½ÎÏ¤È¤«¡¢ÉÔÊ¿Åù¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Á´ÉôÀïÁè¤Î²ê¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ê¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÊ¿ÏÂ³èÆ°¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ïÊýÄç»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦Ìä¤¦¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÀïÁè¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£½ïÊý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÀïÁè¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁè¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÀïÁè¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£
º£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÈ¿¤¹¤ë¸ÀÆ°¤¬Â¿¡¹½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£