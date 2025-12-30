¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï3ÆüÌÜ¡ÛÀ©ºîÅý³ç¡¢aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó·çÀÊ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤ÎÀ©ºîÅý³ç¡¦¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
aespa¤Ï¡¢NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£ËÜÈÖ¤Ï¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë¡¢¥¸¥¼¥ë¡ÊGISELLE¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼Ä¸¶»á¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»°Êý¤Ç½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢È¯É½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»°Êý¤Ç¤´½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»°Êý¤ÇÀº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
aespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð¾ìÈ¯É½¸å¡¢NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤Î²áµî¤Î¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¥¥Î¥³±À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥é¥ó¥×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È½Ð¾ì¤Î¼Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢aespaÂ¦¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë¡¢¥¸¥¼¥ë¡ÊGISELLE¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
