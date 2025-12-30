¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï3ÆüÌÜ¡Ûº£ÅÄÈþºù¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¥ã¥¹¥È¤ÈÈ¾Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¡õ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡õ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¡¢Â¸µ¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»²²Ã¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£Ä«ÅÄ3»ÐËå¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤Ç¤Î¡ØÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ïº£ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁ´Éô´Ñ¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£ÅÄ¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡õ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡º£ÅÄÈþºù¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Ó
¢¡ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¡Öµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
