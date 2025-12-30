¡ÖÊÂ¤Ù¤è¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¡×·ãº®¤ß¤Î½é·Ø¤Ç°ì¿¨Â¨È¯¡¡³ä¤ê¹þ¤ß¤¹¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¡ÖµßÀ¤¼ç¡×
2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Æü¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤·¤¿¤¤¤³¤È......¿À¼Ò¤Ø¤Î½é·Ø¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£º£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÂ¼¸øÊå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤êÄ«Áá¤¯²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¡×¤½¤ì¤Ç¤âÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Ç¯¤ÎÃá½ø
Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Îº®»¨¤À¤Ã¤¿¡£»²Æ»¤«¤éÇÒÅÂÁ°¡¢¤ª¼é¤ê¤ä¤ª»¥¤Î¼øÍ¿½ê¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸½ê¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ¿Ê¤à¤Ë¤â¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥¤¥ä¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¼«Á³¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ»¤ò¾ù¤ë¸÷·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º®»¨¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡Ö¿·Ç¯¤é¤·¤¤Ãá½ø¡×¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄÌ¤·¤Æ¡ªµÞ¤¤¤Ç¤ë¡ª¡×¶õµ¤¤ò²õ¤·¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°
°Û¾ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÒÅÂ¤Ø¸þ¤«¤¦Îó¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¤É¤³¤«¾Ç¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ÃæÇ¯¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Îó¤Î²£¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£Îó¤ÎÎ®¤ì¤Ë½¾¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄÌ¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î»²ÇÒµÒ¤òÉª¤Ç²¡¤·¤Î¤±¤Æ¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤È¤¯¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»²ÇÒ¸å¤Ë¼øÍ¿½ê¤Ø¸þ¤«¤¦ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬°ì»þÅª¤ËÂÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÃËÀ¤ÏÎó¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£¤«¤é³ä¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î»²ÇÒµÒ¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄË¤¤¡ª²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡¢¾¯¤·¤°¤é¤¤¾ù¤ì¤è¡ª¡×
ÃËÀ¤Ï¼Õ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯²¡¤·¤Î¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼þ°Ï¤Î»²ÇÒµÒ¤Î²æËý¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÊÂ¤Ù¤è¡ª¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¡ª¡×
¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¡£¸À¤¤ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢¼þ°Ï¤È·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Áû¤®¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÃËÀ¤Ï¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿·Ç¯¤Î¤¢¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤À¤±¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸ÊÃæ¤Ê¹ÔÆ°¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤âÌÜÎ©¤Ä¤ó¤À¤Ê¤È¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡£
