声優の山寺宏一（64）が30日、フリーアナウンサー有働由美子が小料理屋のおかみに扮（ふん）し、手料理を振る舞い、関西弁でゲストの本音を引き出すMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ 年末95分スペシャル」（関西ローカル）に出演した。

有働は「気になっていたことが、おかみとしてありまして」と切り出すと、いきなり「3回結婚しはりました？」と“直球勝負”すると、山寺は大笑い。

さらに有働が「ほんで、いまの方を見たら、どないなかわいい子ちゃんやねんって思って。どういうことって思うて」と続けると、山寺は「ほんとにね。どれだけ差があるんだってね」と笑顔で返した。

21年に元アイドルでタレントの岡田ロビン翔子（32）と結婚した。年齢差は31歳。山寺は「当時、いっぱい書かれました。ちょうど、僕が半分なんですよ。本当に申し訳ない」と返した。

有働の「年の差は感じない？」に「まったく感じない。不思議なとことで」と話し、「こっちは重ねてきてますからね。彼女の見てきたものを知らないわけではないし、興味の対象は違ったりしますけど」と説明した。