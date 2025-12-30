【久世福商店】2026年の干支″午″をかたどった「干支バウム」も年始にぴったりの手土産などが勢ぞろい。

サンクゼールが展開する久世福商店では、2025年12月から年末年始限定商品を販売しています。

さざんかの花デザインの掛け紙など冬限定のラッピングを用意

2026年の干支「午（うま）」をかたどった「干支バウム」や、年始の手土産にぴったりな商品をラインアップ。いずれも店舗限定商品となっています。

・型抜きバウム 干支午

しっとりふんわりと焼き上げた平焼きのバウムクーヘン。干支バウムの販売は4年目で、シンプルさにかわいらしさをプラスし、「午」をデザインしています。

表面の生地はプリントが映えるよう、極限まで白色になるよう焼き上げたとのこと。甘さひかえめでどの年代にも喜ばれそうな味わいです。

価格は594円。

・紅白お吸い物最中 詰め合わせ（6個）

お湯を注ぐだけで華やかなお吸い物ができあがり、もなかのもちもち食感を楽しめます。お祝いにもぴったりな紅白の色合いです。

価格は2400円です。

・御年賀だし2個セット

久世福商店の看板商品「風味豊かな万能だし（5包）」と、バイヤーが厳選した国産風味原料で作った「久世福のだし 贅沢の極み（5包）」が入っています。お雑煮やお鍋、おでんなど、様々な料理に使用できます。

年始の挨拶に使えるよう、「御年賀」の文字とお正月を象徴する「門松」をあしらっています。

価格は1600円。

冬限定ラッピングとして、さざんかの花をデザインした華やかな掛け紙と、御歳暮・御年賀の熨斗（のし）シールが無料で利用可能。ギフトBOXは有料となっています。

そのほか、御年賀・冬ギフトを特設サイトで紹介しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部