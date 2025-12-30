ìÅÍß¤ËÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¹Åç¡¦Ä«»³Àµ¸çHC¤¬µá¤á¤¿¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤È¼ã¼ê¤Î³Ð¸ç
¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥Õ¥é¥¤¥º¤Ï12·î27¡¢28Æü¤ËB1¥êー¥°Âè17Àá¤Ç°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£Game1¤Ï72－87¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Game2¤Ç98－88¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£Game1¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à¥Áー¥àºÇÂ¿19ÆÀÅÀ¤ä6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Game2¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤Ê¤É¥Áー¥àºÇÂ¿22ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¥Ïー¥É¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤ÏGame1¤ÇÁ°È¾¤«¤é¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¤ò¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ8ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à32ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£1ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï³«»Ï¤«¤é°ñ¾ë¤Ë13ÅÀ¤Î¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¤âÊø¤·¤¿¹Åç¤Ï¤ï¤º¤«7ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËGame1¤Ç¤Ï¥¹¥ß¥¹¤ä¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¤é¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£ÎÃÀ®¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥åー¥È¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÅÏÉôÎ°¤¬¸åÈ¾¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ8ÆÀÅÀ¡£¤¿¤À¡¢12·î¤Ë¸ª¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î25ºÐ¤Ï¡¢¡ÖÎÃÀ®¤¬¥±¥¬¤·¤¿¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î¥·¥åー¥È³ÎÎ¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ë¹ÔÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¢¡¢£¡Ö¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬´Å¤¤¡×ÇÔÀï¤ò·Ð¤ÆÄ«»³HC¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¥×¥í¤Î³Ð¸ç
Ä«»³HC¤ÎÍ×µá¤Ë¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏGame2¤Ç¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿Âè1Àï¤«¤éÀã¿«¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âè2Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä«»³HC¤¬ÆÃ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤Ãæ¤Ç¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤ì¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç°ìÀï°ìÀï¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡£¾¡¤ÄÆü¤â¤¢¤ì¤ÐÉé¤±¤ëÆü¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄ«»³HC¡Ë
¡¡¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÂè2Àï¡¢¤Þ¤º¤Ï»°Ã«·Ë»ÊÏ¯¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÊ³Æ®¡£Á°Æü¤ËÀ®¸ù0ËÜ¤À¤Ã¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤â3ËÜ·è¤á¤Æ¡¢²Ì´º¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¡£ÅÏÉô¤â¥×¥ìー»þ´Ö¤äÆÀÅÀ¿ô¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£Ä«»³HC¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤¬ÅÁ¤¨¤ÆÂÎ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ë»ÊÏ¯¤âÎ°¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Game1¤Ç¥×¥ìー»þ´Ö3Ê¬40ÉÃ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾åß·½Ó´î¤Ï¡¢¡Ö³Æ¡¹¤Ç¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡Ø¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤è¤¦¡Ù¤È¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤òÏÃ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Áー¥à¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¡¢Game2¤Ç¤Ï¼«¿È¤â¡Ö1ËÜÌÜ¤òÂÇ¤Ä»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò2ËÜ·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¾¡Éé¤ÎÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢»³ºêÎÇ¤Ë5ËÜÌÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÇÂÔË¾¤Î1ËÜ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ûー¥à¥Öー¥¹¥¿ー¤¬°ìµ¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë»°Ã«¤È¾åß·¤âÂ³¤¤¤Æ3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¾åß·¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç2ÆÀÅÀ¤â·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ìÅÍß¤Ê¥×¥ìー¤¬¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¾åß·¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤¿¤Á¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ë¤âÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¥·¥åー¥È¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤±¤¿·ë²Ì¡¢ËÍ¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¢¡¢£¡ÖìÅÍß¤ËÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×――¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¡È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡É¤Ë
¥¹¥ß¥¹¤Î¡È»î¹ç¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡É¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤Î¸«ËÜ¤È¤â¤Ê¤ë¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡Game2¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä«»³HC¤Ï¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤¬1¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤«¤é¤Îº£Æü¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂÎ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¤¯Èô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ÀÃ±½ã¤ËÀï¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤¬¿ë¹ÔÎÏ¤È¤Ê¤ê¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤ËÀï¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÄ«»³HC¤Ï¾ï¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖìÅÍß¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¤ò¸«¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥µ¥¤¥º¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¡Ø¤ä¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ìÅÍß¤µ¤¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¡Ë¤½¤ÎÊÕ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ«»³HC¡Ë
¡¡ìÅÍß¤µ¤ÏÇÔÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¾å¤Ç¤Î¥Ùー¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Áー¥à¤Ë²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¡¢¥³ー¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¤¡¢¥²ー¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë
¡¡·ë²Ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º¥³ー¥È¤Ç¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ìÅÍß¤ËÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¾åß·¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤òÉé¤±¤¿¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤³¤Î¶¯ÅÙ¤ò¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬Ãæ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
