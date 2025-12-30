2025Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ï»þÂå¤Î´¶¾ð¤Î¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¾ì¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤òÁí³ç
Viral Chart Focus¡¡2025Ç¯¤ÎSpotify¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¡ØDaily Viral Songs (Japan)¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²èSNSÈ¯¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈ¯·¡¤Î¾ì¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ïº£¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·2025Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Îµ¡Ç½¤òÆ±»þ¤ËÆâÊñ¤¹¤ë¾ì¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡§INI¡¢DXTEEN¡¢MAZZEL¡¢M!LK¤é¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤¬¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥ÈÀÊ´¬¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¡Ë
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î·ëÂ«¤ä°Õ»×É½¼¨¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë»þÂå¤Î´¶¾ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¶¦´¶¤ò»ë³Ð¤ÇÉ½¤¹¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÓ¼º¤òÅé¤à´¶¾ð¤¬ºÆÀ¸¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÉ½½Ð¤¹¤ë¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸Ì®¤ò»ý¤Ä³Ú¶Ê¤ä´¶¾ð¤¬Æ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÂ¿ÁØÅª¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê·²¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤È¥ê¥¹¥Êー¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢2025Ç¯¤Î¥Á¥ãー¥È¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥·ー¥ó¤Î¶½À¹¤À¡£timelesz¤Î¡ÖRock this Party¡×¡¢INI¤Î¡ÖDOMINANCE¡×¡ÖPresent¡×¡¢Number_i¤Î¡ÖGOD_i¡×¡ÖNumbers Ur Zone¡×¡¢M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¥Á¥ãー¥È¤òÆø¤ï¤»¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤Î½Ö´ÖÅª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ä¹´ü´Ö¥Á¥ãー¥È¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Î³È»¶¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ä²Î»ì¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬Î¾Î©¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥Ð¥º¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢¡È¿ä¤·³è¡ÉÊ¸²½¤¬Ã±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î·ëÂ«¤ä°Õ»×É½¼¨¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤â¤Ë»þÂå¤ä¥·ー¥ó¤ò·Áºî¤ë´Ø·¸¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÆÈ¼«¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢JO1¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿¥½¥í¶Ê¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌµ¸ÂÂç(INFINITY) 2025¡×¤â¥Á¥ãー¥È¾å°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¸Ä¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ºÆ¤Ó¥°¥ëー¥×¤ÎÊª¸ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½Û´Ä¹½Â¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤òÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×Áü¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÈKAWAII¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤è¤ê¹¶·âÅª¤«¤ÄÂ¿µÁÅª¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤äAiScReam¤Î¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¤¬Êü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¶½ãÇÉ¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¼çÂÎÀ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¤Ï¡¢¼é¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÎù¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢Àï¤¦¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PiKi¤Î¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î³¦·¨¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼«µÔ¤ä¥¢¥¤¥í¥Ëー¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¼Ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬¥Ð¥¤¥é¥ë¤·¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤È¤¤¤¦ÊÄº¿À¤È³È»¶À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¶¦´¶¤¬Ï¢º¿¤·¡¢¥Þ¥¹¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¶¦´¶¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Îºß¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁÓ¼º¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÉÅé¤ÎÆ°¤¤â2025Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£°ÎÂç¤Ê²»³Ú²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤Îë¾Êó¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ä·É°Õ¤ÏºÆÀ¸¿ô¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¥ãー¥È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎHIPHOP¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤¬Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤ÎMIC¡×¤¬¥Á¥ãー¥È¤òµÞ¾å¾º¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢²û¸Å¤äÏÃÂê²½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶¯ÅÙ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤¬ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿JJJ¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î³Ú¶Ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Óー¥È¤ÈÆâ¾ÊÅª¤Ê¥Õ¥í¥¦¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦²»³Ú¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ÎÂç¤¤µ¤¬²þ¤á¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤ÎµðÀ±¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖBrown Sugar¡×¤ä¡ÖVoodoo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ç¤âÊ£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¸½¾Ý¤â¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤¬Î®¹Ô¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤¬ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¡È¿ä¤·¡É¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î»ØÀè¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÆü¾ï¡¢¤½¤·¤Æµî¤ê¤æ¤¯Â¸ºß¤òÀË¤·¤àÎÞ¡£2025Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìµ¿ô¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¤¤ï¤á¤Æ¿Í´ÖÅª¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£2025Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤¬¹ï¤ó¤À¥Á¥ãー¥È¤ÎÊÑÁ«¤Ï¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤Îµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡áZ11¡Ë