osage »³¸ý¥±¥ó¥¿¡¢¡ÖÉð»Î¤Î°ìÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡×¤ò¾Ò²ð
¢£¡Ö¡Ø¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤ÏÅÚÊýºÐ»°¤Î¼À¤¤Î¶ç¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êosage¡¿»³¸ý¥±¥ó¥¿¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£12·î¤Ï4¿ÍÁÈ¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦osage¤«¤é¡¢»³¸ý¥±¥ó¥¿¡ÊVo,Gt¡Ë¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
12·î30Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢osage¤Ç¡Ø¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È»³¸ý¤¬¶Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¤µ¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Áosage¤È¤·¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡£¤¹¤´¤¯Æ°¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥±ー¥ë¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Þ¤Ç¤Îosage¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎý¤Ã¤¿¤Ê¡¢²¿²ó¤â½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²Î»ìÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤Ë2ÈÖ¤ÎC¥á¥í¤ÎÉôÊ¬¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë²Î»ì¡£ÅÚÊýºÐ»°¤Î¼À¤¤Î¶ç¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤¬¿ÑÀ¸Ï²»Î¡á¿·ÁªÁÈ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤é¤â¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¿·ÁªÁÈ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¾¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²Î»ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¶Ê¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¡¢¤«¤Ê¤êÅ¸³«¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥ìー¥¸¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ÆË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÉð»Î¤Î°ìÀ¸¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯»þ¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¡¢¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ¦¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤¬¡¢12·îÅÙ¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êーMCºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¡£ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¡Öosage¤Î»³¸ý¥±¥ó¥¿¤¬¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡¢º£·î¤Î¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£º£²ó¤¬¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Öosage¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍèÇ¯¡¢¥Ä¥¢ー¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤À¸«¤ÌÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤½¤ó¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¹ð¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤Àosage¤Î¥é¥¤¥ÖÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Ã¤ÆÊý¤â¤¼¤Ò¤È¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Êosage¤ÏºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ò11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëEP¡Ö²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡×¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×
2026.1.14 ON SALE
DIGITAL EP¡Ö²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/