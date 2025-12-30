Mrs. GREEN APPLE¥Õ¥§ー¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸µÆü¤ËÀ¸ÇÛ¿®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Õ¥§ー¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Î15»þ¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡Ù¤òYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢¤½¤Î¸ø³«URL¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥§ー¥º3³«Ëë¸å¤ÎÂè°ìÀ¼¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢YouTube¥ê¥Þ¥¤¥ó¥ÀーÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿
¤Þ¤¿¡¢12·î22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤ÎMrs. GREEN APPLE¡£12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÇ»Ì©¤Ê10¼þÇ¯¥¤¥äー¡¢¥Õ¥§ー¥º2¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.01.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com