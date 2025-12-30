　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月30日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5515枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 15515(　 15236)
ソシエテジェネラル証券　　　 15813(　 14513)
バークレイズ証券　　　　　　　8565(　　8516)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3469(　　3061)
JPモルガン証券　　　　　　　　3874(　　2734)
ゴールドマン証券　　　　　　 11575(　　2623)
シティグループ証券　　　　　　2139(　　1961)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1802(　　1802)
ビーオブエー証券　　　　　　　1536(　　1536)
野村証券　　　　　　　　　　　1655(　　1347)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1340(　　1340)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 982(　　 778)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 633(　　 633)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 741(　　 573)
日産証券　　　　　　　　　　　 359(　　 333)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 322(　　 322)
みずほ証券　　　　　　　　　　 278(　　 278)
広田証券　　　　　　　　　　　 239(　　 239)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 207(　　 183)
大和証券　　　　　　　　　　　 187(　　 175)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　　 0)
岡三証券　　　　　　　　　　　 204(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース