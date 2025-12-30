手首をやさしく支え、なめらかな操作を実現。快適作業のベースに【エレコム】のマウスパッドがAmazonに登場中‼
静かに、しっかり手首を支える。低反発リストレスト付きのアイテム【エレコム】のマウスパッドがAmazonに登場!
エレコムのマウスパッドは、手首の疲労を軽減するリストレスト一体型タイプ。低反発ポリウレタンを採用したリストレスト部が手首に優しくフィットし、動きに応じて荷重を吸収・分散することで、長時間のPC作業を快適にサポートする。
裏面はデスクにぴったり吸着する仕様で、ズレや移動を防止。光学式・レーザーマウスにも対応しており、幅広いユーザーに使いやすい設計となっている。
サイズは幅135×奥行220×高さ25ミリメートル、カラーはブラック。省スペースながら、快適性と安定性を兼ね備えた、デスクワークの頼れるパートナーだ。
