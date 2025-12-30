À¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤¬º£Ç¯½é¤á¤ÆÆüËÜ¼Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÆü·Ð¿·Ê¹¤äS¡õP¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ17¡óÁý¤ÎÌó2700ËüÂæ¡¢ÆüËÜ¼Ö¤¬Á°Ç¯¤«¤é²£¤Ð¤¤¤ÎÌó2500ËüÂæ¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£22Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ÈÃæ¹ñ¼Ö¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ª800ËüÂæ¤Îº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤ò3Ç¯¤ÇÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÏÃæ¹ñ¼Ö¤¬¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò»°¤Äµó¤²¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¹â¤¤¥·¥§¥¢¡×¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ËÀê¤á¤ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤ÎÈæÎ¨¤Ï6³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸µ¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¿·¥¨¥Í¼Ö´ØÏ¢»ö¶È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ç¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊä½õ¶â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¥¨¥Í¼ÖÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¥¢ÉôÊ¬¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢EV¤äPHV¤Ê¤É¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¿·¥¨¥Í¼Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡ÊSDV¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ÎÀè¹Ô¤¬¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¡¢ÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É³ÆÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ôÁý²Ã¡×¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ49¡óÁý¤ÎÌó50ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¿¥¤»Ô¾ì¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï»Ô¾ì¥·¥§¥¢69¡ó¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤ÎÌó90¡ó¤«¤éÂç¤¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£»Ô¾ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¼Ö¤¬7¡óÁý¤ÎÌó230ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï32¡óÁý¤ÎÌó23ËüÂæ¡¢ÆîÊÆ¤Ç¤Ï33¡óÁý¤ÎÌó54ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼¡¤Ëµ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃæ¤ÇÊú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆó¤Ä»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè·ã²½¤ÇÀøºßÅª¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÍø½á¤Î¿¤Ó¤¬Æß²½¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤¬100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¤Î¼ÂÎã¤òµó¤²¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¡¢Â¾¹ñ¤ÎËÇ°×ÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëEV¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ÎÎÎ°è¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¼Ö¤ä²¤ÊÆ¼Ö¤Î¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ÎÄäÂÚ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉôÉÊ¤äÀ¸»ºÊý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÆü»º¤ÏÃæ¹ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤ÎEV¤ÎÍ¢½Ð¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÉôÉÊÄ´Ã£¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿¸¶Ë®Ç·¡Ë