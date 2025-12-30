À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥ß¥±¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡2Æü´Ö¤Ç20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¸«¹þ¤ß
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¼«ºî¤ÎÆ±¿Í»ï¤Ê¤É¤ò»ý¤Á´ó¤ëÂ¨Çä²ñ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ê¤É¤Ë²¾Áõ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥×¥ì»²²Ã¼Ô
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¾ì¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶¦Æ±ÂåÉ½¡¦»ÔÀî¹§°ì¤µ¤ó
¡Ö1²óÌÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï1975Ç¯¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×