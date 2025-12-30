2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝。復路の最初となるのが、山下りの6区20.8km。最初の4kmを上ってからは一気の下り。カーブの多いコースをスピードに乗りながら駆け下りるため、ランナーの足に大きな負担。例年足のマメが潰れるなど、激走を物語るシーンも生まれます。

その6区で、大記録が生まれたのは前回大会。青山学院大学の野村昭夢選手（当時4年）が初の56分台となる56分47秒を達成。これまでの区間記録である館澤亨次選手（当時東海大4年）の57分17秒を、一気に30秒も更新し、箱根史に名を刻みました。

現役ランナーで、この6区でトップ10の記録を残しているのが駒澤大学の伊藤蒼唯選手（4年）。これまで1年生と3年生で2度の6区を務めており、1年生時は58分22秒で区間賞、3年生時は57分38秒で区間2位。本人も「3度目でもう一度出走して、もう一度区間賞を取れるように走りたい。どうしても痛みが伴うレースとなるので、その痛みにしっかり耐えることができれば、区間賞をとれると思います」と意欲十分のコメントを残しています。

【歴代6区タイム】芦ノ湖〜小田原 20.8km＜第91回・2015年〜＞

1位 56分47秒 野村昭夢（青山学院大、101回・2025年）

2位 57分17秒 館澤亨次（東海大、96回・2020年）

3位 57分34秒 今西駿介（東洋大、96回・2020年）

4位 57分36秒 花崎悠紀（駒澤大、97回・2021年）

5位 57分38秒 伊藤蒼唯（駒澤大、101回・2025年）

6位 57分57秒 小野田勇次（青山学院大、95回・2019年）

7位 58分01秒 秋山清仁（日本体育大、93回・2017年）

8位 58分02秒 武田和馬（法政大、100回・2024年）

9位 58分06秒 中島怜利（東海大、95回・2019年)

9位 58分06秒 清水颯大（順天堂大、97回・2021年）

【区間エントリー発表時点の6区登録選手】青山学院大：石川浩輝（1年）駒澤大：伊藤蒼唯（4年）國學院大：後村光星（3年）早稲田大：山粼一吹（3年）中央大：並川颯太（2年）城西大：大沼良太郎（4年）創価大：小池莉希（3年）東京国際大：中山拓真（4年）東洋大：内堀勇（2年）帝京大：大西柊太朗（3年）中央学院大：小松裕大朗（4年）順天堂大：谷本昂士郎（2年）山梨学院大：南葉聖琥（3年）日本大：滝澤愛弥（4年）東海大：水野夢大（2年）東京農業大：梅原悠良（2年）神奈川大：大岩蓮（3年）大東文化大：石川郁弥（3年）日本体育大：山上勇希（2年）立教大：野口颯汰（3年）関東学生連合：山中寿世夢（国士舘大3年）