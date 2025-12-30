¡ÚÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡Û¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÈ¿ÂÐÏÀ¤â¡ÄÀÐÇËÁ°¼óÁê¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÈÍýÍ³¡É¡¡¡Ö¡Èº£¤Ê¤éÀäÂÐµ¯¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢¡Ö80Ç¯½ê´¶¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¡¦Á°¼óÁê¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿ÂÐÏÀ¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢½ê´¶È¯É½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦°Ëº´¼£·ò¡Ë
¢£ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¡¡¡Ö¤¢¤È10Ç¯·Ð¤Ä¤ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
À¯¼£¤Î»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÄÃæ³Ñ±ÉÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¹ñ¤ÎÃæ¿´¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬ÉÝ¤¤¡£¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£
15ºÐ¤Ç¾¼ÏÂ20Ç¯¤Ë½¾·³¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢º£¡¢95ºÐ¡£¤Þ¤À¤´·ò¾¡¤ÎÊý¤âÂçÀª¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤È10Ç¯·Ð¤Ä¤ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£80Ç¯¤Ë°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å50Ç¯¤ÎÂ¼»³ÃÌÏÃ¡¢60Ç¯¤Î¾®ÀôÃÌÏÃ¡¢70Ç¯¤Î°ÂÇÜÃÌÏÃ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤è¤¯Îý¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡£°ÂÇÜÃÌÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀïÁ°¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤é¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£À¯ÉÜ¤âµÄ²ñ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ä¡¡ÀïÁè¤Î»õ»ß¤á¤¿¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½ÆüËÜ¤Ï¡¢ÀïÁè¿ë¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¤Æñ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â»ß¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀïÁè¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Ç¤Ï¡¢¼ç¸¢¼Ô¤ÏÅ·¹Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å·¹Ä¤ÏÌµÅúÀÕ¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüÀ¶ÀïÁè¤Ë¾¡¤Á¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ë¾¡¤Á¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÀï¾¡¹ñ¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ä¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤ÎÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸µÏ·¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬1¿Í¡¢2¿Í¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¼è¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤È¤«Í¦¤Þ¤·¤¤µÄÏÀ¤È¤«¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤¬¡¢¡Ö£Ç£Ä£Ð¤¬10ÇÜ¤â°ã¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀïÁè¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼ÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡£
Åì¾ò±Ñµ¡¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¶öÁ³¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤«¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àº¿ÀÏÀ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÄ²ñ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÀïÁèÃæ¤ÏÆÃÊÌ²ñ·×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ½»»¿³µÄ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¤ÎÌÜÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤¿ºØÆ£Î´É×¤ÏµÄ²ñ¤ò½üÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÄ²ñ¤Ï²¿¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¿·Ê¹¤ä¥é¥¸¥ª¤ÏÌÜ°ìÇÕ¡¢ÀïÁè¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤âµÄ²ñ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â»õ»ß¤á¤¿¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÝ¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£À¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢µÄ²ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ê80Ç¯½ê´¶¤Ç¤Ï¡Ë¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤Ï
¡½¡½¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤ËÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÀïÁè¹ñºÄ¡É¤òÍðÈ¯¤·¡¢·³»öÈñ¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÈ¿¾Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºâÀ¯µ¬Î§¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ºâÀ¯¹½Â¤¤Îºß¤êÊý¤Ë·üÇ°¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ºâÀ¯¤Ï¾ï¤Ë·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¾ï¤Ë¡ÖËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Æ¤â¡¢²¾¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤º¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¯ºöÎ©°Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºâÀ¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¹ñºÄ¤òÂ¿¤¯È¯¹Ô¤·¡¢£Í£Í£ÔÍýÏÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«¹ñÄÌ²ß¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¡Ö³¤³°¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹ñ²ñ¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤Ï¡¢Í½»»¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¡£º£¡¢ËÉ±ÒÈñ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤íº£¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¤òÅöÁ³Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤Æºâ¸»¤¬Ìµ¿ÔÂ¢¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈµÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬²¾¤Ë¹ñ²ÈºâÀ¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ìò³ä¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ê¹â»Ô¡Ë¸½ÁíÍý¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢£¿®Íê´Ø·¸¤Î°Ý»ý¡¡Îò»Ë¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È
23Ç¯Á°¡¢½é¤á¤ÆËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¤òÇÒÌ¿¤·¤¿¤È¤¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥ê¡¼Ž¥¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¡¦¸µ¼óÁê¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ°¤ÎÀïÁè¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò¡Ö¾¼ÆîÅç¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ê¤ó¤È¤¦¡Ë¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò²þ¤á¡¢¥¢¥¸¥¢·³À¯¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¾¼Æî¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¿À¼Ò¤ò·úÎ©¤·¡¢¿ÀÆ»¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶µ²Ê½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢ÆüËÜ¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¿®Íê´Ø·¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÀïÁèÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡Ö¼Õºá¤¹¤ë¡×¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·³À¯¤òÉß¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÂæÏÑ¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅý¼£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÀïÁèËö´ü¡¢ÂæËÌ¤Ç¤âÂæÆî¤Ç¤â¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ëÂçÇú·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¿®Íê´Ø·¸¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤¤¤Þ¤òÀïÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡½¡½ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¤éÂ¾¹ñ¤ò¿¯Î¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¡£ÆÃ¤ËÂæÏÑ¾ðÀª¤äÀí³Õ½ôÅç¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÈÖ¤Î¶á³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¿Í¤Î¿´¤¬¼Ù°¤À¤«¤éµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢½¡¶µ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÐºÑ³Êº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀïÁè¤Î¥·¡¼¥º¡Ê¼ï¡Ë¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ê¤É¡¢¹ñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼çÂÎ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ñ²È¤Î¤è¤¦¤ÊÇË²õ³èÆ°¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¡¢¹ñºÝ´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¤Á¤óÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÀïÁè¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¶öÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀïÁè¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤«¤éÂç¤¤ÊÀïÁè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶öÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀïÁè¤ËÆ³¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼óÁê¤Ï1Ç¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢G7¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï¤½¤¦¤À¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤¬Îã¤¨¤ÐÆüÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢»×¤¤¤È¤·¤Æ¡¢1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Æ±ÌÁ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¹Í¤¨Êý¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¹ñ±×¤¬°Û¤Ê¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ²È¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¤ª¸ß¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹¥¤·ù¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¹ñ±×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×Æ±»Ö¤¬¹ñ±×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ÏÀïÁè¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£