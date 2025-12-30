Âç·§ËÜ¾Ú·ô¤Ç¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ5Ëü±ßÂæ
1Ç¯¤Î¾Ú·ô¼è°ú¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÇ¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ5Ëü±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¡¢Âç·§ËÜ¾Ú·ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÇ¼²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»°ËÜÄù¤á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¼è°ú¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Îº£Ç¯¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤è¤ê1Ëü445±ß¹â¤¤5Ëü339±ß¤È¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·§ËÜ¾Ú·ô¡¦½ÐÅÄ¿®½¨¼ÒÄ¹
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ø¤ÎÊÑ³×´üÂÔ·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬10·î¤Ë°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢8000±ßÄøÅÙ(³ô²Á¤¬)¶î¤±¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×