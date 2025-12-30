大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、司会の綾瀬はるか（40）有吉弘行（51）今田美桜（28）鈴木奈穂子アナウンサー（43）が囲み取材に応じた。

有吉は前日に不安要素を露呈。三山ひろしのけん玉ギネス世界記録チャレンジで、1番手に登場したものの、まさかの失敗。三山も「しっかり見てまして、今年一番動揺が走った瞬間だった。大丈夫かなと思いまして」と不安を募らせていた。本番でトップバッターをしっかり務め、ギネス更新に好スタートを切れるかが注目される。

今年の漢字１文字について、有吉は「どうでしょうね。『熊』ってわけにはいかないですよね」としつつ「夢」を挙げ、「年を取ったからか、眠りが浅くて夢見るんです。子育て真っ最中ですし、1年中、夢を見ているような、夢うつつの中で生きているような1年でした。悪夢も良い夢も含め、とにかく夢ばっかり見ている感じ。夢の中というか、眠りが浅いもんですから」と話した。

22年には純烈の応援ゲストとして、23年からは司会として紅白に関わっている。司会とともに、けん玉でギネス更新とダブルの大役を担う。今年も有吉から目の離せない大みそかになりそうだ。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。