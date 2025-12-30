12月29日、4人組ガールズグループ・aespaの公式サイトが更新され、メンバーのニンニンがインフルエンザに感染したため、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演を辞退すると発表した。本番を2日後に控えたタイミングでの突然の発表に、ネット上では動揺とともにさまざまな意見が飛び交っている。

「公式発表によると、医師の診断を受けたうえでの判断だといい、グループ自体は3人で出演するそうです。しかし、これまでの経緯もあってか、今回の辞退を素直に受け取れないとする声も少なくありません。

ニンニンさんは、2022年、原爆を想起させるような “きのこ型ランプ” を購入し、《かわいい》と投稿した画像が拡散。被爆を揶揄してるのではないかと批判を浴び、大きな騒動へと発展しました」（芸能ジャーナリスト）

X上では、《何かこじつけの理由で本人だけ出なけりゃ良いだろ感》《真摯に国民の意見を聞きました。とは感じられない結果》など、腑に落ちないとする意見も多く、騒動は簡単に収まりそうにない。

「今年の『紅白歌合戦』は戦後80年という節目の年にあたります。司会には広島出身の有吉弘行さんと綾瀬はるかさんが起用されたほか、特別枠にはやはり広島出身の矢沢永吉さんが出演します。そのため、aespaの出演は、決定当初から『番組の趣旨にそぐわないのではないか』と反対の声があがっていたんです。

そんななかでも、NHKは出演方針を変更しない姿勢を示してきました。そのため、一部のインフルエンサーによって出演中止を求める署名運動も展開され、オンライン上では14万筆以上が集まっています。ただ、NHKは署名の受け取りを当初拒否したとされ、国民の声が届いていないと感じた人も少なくなかったようです」（同）

aespaの公式発表では、過去の投稿について《特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります》と触れられているが、今回の欠席はあくまで体調不良が理由だと強調されている。

「インフルエンザという診断が出ている以上、事実として否定することはできません。ただ、世論が割れていた渦中での発表だったため、どうしても疑念が生じてしまったのでしょう。

NHK側も出演に変更はないと表明してきた経緯があり、別の理由による辞退だと受け取られれば説明責任が生じかねません。結果として “本人不在での出演” に落ち着き、一定のリスク回避にはなりましたが、視聴者の納得感を得られたかどうかは疑問が残ります」（同）

視聴者の受け止め方もさまざま。番組本番まで騒動は続きそうだ。