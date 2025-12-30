ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÃ±ÂÎ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ä2025Ç¯¤Î²»³Úµ¡´ï¤Ï²óµ¢¸½¾Ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÈè¤ì¤¿¡©
AirPods¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥É¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ·ù¤À¡¢¤½¤â¤½¤â¸«¤¿ÌÜ¤ËÍÀþ¤Ï¥«¥Ã¥³°¤¤¤·¼ÙËâ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¹Ô¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¹â¤¤¤·¡¢½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äã²Á³Ê¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ä¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬ËÜÊª¤À¤È¡¢3.5mm¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¡¢¤Þ¤¿Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ä¤â¡©
¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤¹¤ë´Ä¶¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ë²»³Ú¤òÈô¤Ð¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÍÑ¤ÎMP3¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤ß¡¢DAC¡ÊDigital to Analog Converter¡Ë¤Ç²»¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÌÏÍÍ¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Nothing Headphone 1¤Þ¤Ç¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î¥é¥¸¥«¥»Éü³è¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
CD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËµÓ¸÷
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÈ×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢AV¶È³¦¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ÏÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²»³ÚÇÛ¿®¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ê²»³Ú¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëCD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¿·À½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êCD¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤ÇÉ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¡£²»³ÚºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢PC¤äUSB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ø¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆBluetooth¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥Ë¡¼¥º¤µ¤¨Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥È¥í¤Ê¿·È¯É½¤¬¡¢2026Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡ª
Source: Snowsky, KZ, Shanling