9200Ëü±ß¡ª¹â¶¶Ì¾¿Í¡Ö¥¯¥ì¥«¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òô£¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¹ñÆâºÇ¹âµé¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÇúÆ¤ËÃ²¤
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¡Ö16Ï¢¼Í¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶Ì¾¿Í¡Ê66¡Ë¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹ñ»º¤ÎºÇ¹âµé¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö»³ºê55Ç¯¡×¤Î¹âÆ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃêÁªÈÎÇäÅö»þ¤Ï330Ëü±ß¤À¤Ã¤¿ºÇ¹âµé¥¦¥£¥¹¥ー
¡¡¹â¶¶Ì¾¿Í¤Ï¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ºê55Ç¯¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¡£¡ÖºòÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø»³ºê55Ç¯¡Ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÍÃÊ¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë°Â¤±¤ì¤ÐÇã¤ª¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÍÃÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é»ä¤Î¥¯¥ì¥«¤Ç¤Ï¸ÂÅÙ³Û¤òô£¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£Ã¯¤«Çã¤Ã¤Æ¡¢°ìÇÕ¤À¤±°û¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥çー¥¦¥¤¥ó¥Éー¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ºê55Ç¯¤ÎÃÍ»¥¤Ë¤Ï¡Ö\92,000,000¡×¤È¤¢¤ê¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö9200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢³µ¤Í500Ëü±ßw¡×¡ÖÌ¾¿Í¤Ê¤é¥¯¥ì¥«·èºÑ¤ò16Ï¢¼Í¤¹¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë100ËÜ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤¿»³ºê55Ç¯¤Ï¡¢Åö»þ330Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë