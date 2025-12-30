俳優の坂上忍が２８日放送の大阪・カンテレのバラエティー「マルコポロリ！」（日曜・後０時５９分）に出演し、ビスケットブラザーズにアドバイスを送った。

２０２２年にキングオブコント王者に輝いたビスケットブラザーズは、仕事はそこそこあるものの爆発的にブレイクできず悩んでいるという。

坂上はビスケットブラザーズを「普通に好きですよ」と明かした後、「（ビスケットブラザーズが）優勝してカリスマ性だとかちょっとプライドが高そうなことをおっしゃってましたけど、あれはちょっと意外でしたね。もっと謙虚な人なのかな〜と思ってたら、全然そうじゃないんだ、みたいな」と正直に語った。

坂上は「タイトル獲るってすごいことじゃん」と前置きし、「キングオブコントのチャンピオンになったとしても、獲ったまではすごいんだけど翌日からは（価値が）落ちてんですよ」と続けた。

優勝して上から「どういう仕事をくれんの」という態度だと仕事は来なくなるといい、謙虚に一つ一つ仕事をこなし、気付いたら次のステージに行ってるようにしなければだめだと語ると「結局、いくらいいネタと腕があっても、その２つを凌駕するものっていうのはもう最終的に人柄しかないんですよ」とまとめた。