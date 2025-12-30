¡ÚRIZIN¡Û½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¤ÈRENA¤¬·×ÎÌ¥Ñ¥¹¤â²Ð²Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡ª¤È¤â¤Ë¡ÖÅÝ¤¹¡×¤ÈKO´°Á´·èÃåÀÀ¤¦
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¤ç¤¦Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£RIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¡Ê28¡áRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤Ï48¡¦85¥¥í¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎRENA¡Ê34¡áSHOOTBOXING/¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡Ë¤Ï49¡¦0¥¥í¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿RENA¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢ÂÎÄ´¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ö¤ó²¥¤Ã¤ÆÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈKOÀë¸À¡£°ìÊý¡¢ÀäÂÐ½÷²¦¤Î°Ëß·¤â¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤·¤¿¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Á¤é¤âKO¤Ç´°Á´·èÃå¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡°Ëß·¤ÈRENA¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éRENA¤Î¥±¥¬¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤â¤ËÀåÀï¤òÅ¸³«¡£¤È¤¯¤Ë°Ëß·¤ÏÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¸å¤ËRENA¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤ÇÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµñÈÝ¡£¥Ä¥è¥«¥ï¤Î¸µÁÄ¤«17ÀïÁ´¾¡¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£