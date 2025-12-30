¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¼«¿®¡¡ÍµÈ¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÁ´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ïº£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Î¤Ö¤ò¹¥±é¡£½¼¼Â¤Î1Ç¯¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤âÃ´¤¦¡£½é¤ÎÂçÌò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´û¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÄ©Àï¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê´ë²è¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀËÜÈÖ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÈNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍµÈ¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÁ´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£