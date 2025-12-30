Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

2001Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÂçÂ¢³¤´ß¤Çº½ÉÍ¤¬´ÙË×¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤«¤é24Ç¯¤È¤Ê¤ë30Æü¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤é¤¬¸¥²Ö¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

30ÆüÄ«¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÂçÂ¢³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹¤È»Ô¤Î´´Éô¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¡¢¿Í¹©¤Îº½ÉÍ¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë³¤´ß¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö»þ4ºÐ¤Î¶â·îÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤­Ëä¤á¤È¤Ê¤ê¡¢5¤«·î¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÀÀÐ»Ô¡¡´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´°Â¿´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×

»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤È»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô4¿Í¤¬º½ÉÍ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢2014Ç¯¤ËÍ­ºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£