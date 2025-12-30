ÌÀÀÐº½ÉÍ´ÙË×»ö¸Î¤«¤é24Ç¯¡Ä»ÔÄ¹¤é¤¬¸¥²Ö¡ÖÆóÅÙ¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×
2001Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÂçÂ¢³¤´ß¤Çº½ÉÍ¤¬´ÙË×¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤«¤é24Ç¯¤È¤Ê¤ë30Æü¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤é¤¬¸¥²Ö¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30ÆüÄ«¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÂçÂ¢³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹¤È»Ô¤Î´´Éô¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¡¢¿Í¹©¤Îº½ÉÍ¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë³¤´ß¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö»þ4ºÐ¤Î¶â·îÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Ëä¤á¤È¤Ê¤ê¡¢5¤«·î¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÀÐ»Ô¡¡´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´°Â¿´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×