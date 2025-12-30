◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(30日、京王アリーナTOKYO)

女子シングルスは山口茜選手が前回王者の宮崎友花選手をやぶり3年ぶり5度目の優勝を勝ち取りました。

第1ゲーム大きくリードされてから逆転でつかむも、第2ゲームではデュースまでもつれ込む激戦をつかめず最終ゲームへ。山口選手が2-1(21-14、21-23、21-13)で勝利しました。

山口選手は「2ゲーム目、取り切れなくて心身共にどっと疲労がきてしまった。3ゲーム目の出だしだったんですけど、疲れだったり負けられないというプレッシャーも自分で全部楽しむ気持ちで飲み込んでやろうという気持ちで、楽しんでいる方が絶対強いって気持ちで最後は楽しんでできたんじゃないかなと思います」と試合を振り返ります。

決勝で戦った宮崎選手、3回戦で戦った白川菜結選手は共に高校3年生。若手の台頭に「負けてもおかしくないと思ってやってますし、ここで負けたらだめなんだろうなとは思いましたけど、どの選手に対しても勝負の世界ですし、みんな決して弱いわけではないので負けてもおかしくないなという気持ちではいます」と話します。

「今大会は前半は正直なかなか調子があがらないなというところでどしっと構えて試合を進められてるっていうところは10年以上総合に出てきて成長した部分なのかなと思います。すごく成長しているっていうところはあまり感じないですけど、気持ちの面では少しずつでも大人になってきたかなと思います」とコメントしました。